Защитник "Ливерпуля" рассказал о стыках с форвардом "Порту" в ЛЧ

Ключевой игрок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Порту" (2:0)."Мы смогли оставить свои ворота в неприкосновенности и забили два гола. Мы можем опираться на этот результат. Марега - сильный и жесткий игрок, было тяжело ему противостоять. Каждый нападающий, против которого я сейчас играю, довольно хорош, но я наслаждаюсь этими столкновениями.Мы насладились матчем, теперь все наше внимание сосредоточено на встрече с "Челси", - цитирует ван Дейка BT Sport.