"Манчестер Сити" проиграл все матчи английским клубам в еврокубках

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в гостях проиграл "Тоттенхэм Хотспур" (0:1).Это был пятый матч «горожан» в еврокубках, где бы им противостоял английский клуб. Манчестерцы во всех этих встречах уступали.В сезоне-1970/71 "МС" играл с "Челси" в полуфинале Кубка обладателей Кубков и уступил со счетом 0:1, 0:1. Уже в сезоне-2017/18 "горожане" проиграли "Ливерпулю" в 1/4 финала Лиги чемпионов - 0:3, 1:2.Стоит отметить, что ответный матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" пройдёт 17 апреля.