Игроки "МЮ" поздравляли друг друга, получив "Барселону" в соперники

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг рассказал о реакции команды на то, что их соперником по четвертьфиналу Лиги чемпионов является каталонская "Барселона".Игрок "красных дьяволов" отметил, что футболисты узнали о результатах жеребьевки на тренировке."Мы разогревались на велотренажерах во время жеребьевки. Обычно делаем это десять минут и переходим к другой работе, но тут задержались на 20, так как по ТВ была жеребьевка. Как только она завершилась, мы были счастливы. Мы поздравляли друг друга", - цитирует Смоллинга beIN Sports.