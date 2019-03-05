"Манчестер Юнайтед" - "Барселона": Лионель Месси сыграет с первых минут

Стал известен состав "Барселоны" на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Бускетс - Ракитич, Артур - Месси, Суарес, Коутинью.Запасные - Силлессен, Дембеле, Малком, Серхи Роберто, Видаль, Юмтити, Аленья.