Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"

Полиция Амстердама задержала 119 болельщиков туринского "Ювентуса" перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".По информации Football Italia, в центре города прошли столкновения фанатов итальянского клуба с сотрудниками правопорядка. Агрессивно настроенных поклонников футбола задержали и доставили в отделение полиции. У болельщиков были изъяты ножи, платиковые палки и перцовые баллончики.