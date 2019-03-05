Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"

Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Гронинген
Виллем II
Херенвен
Зволле
Ден Хааг
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 29 71
2 ПСВ Эйдховен 29 71
3 Фейеноорд 29 53
4 АЗ Алкмаар 29 52
5 Утрехт 29 46
6 Хераклес 29 45
7 Витесс 29 43
8 Гронинген 29 41
9 Виллем II 29 40
10 Херенвен 29 36
11 Зволле 29 35
12 Ден Хааг 29 33
13 ВВВ-Венло 29 33
14 Фортуна С 29 30
15 Эммен 29 28
16 Де Графсхап 29 26
17 Эксельсиор 29 26
18 НАК Бреда 29 21
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Полиция Амстердама задержала 119 фанатов "Ювентуса"

Полиция Амстердама задержала 119 болельщиков туринского "Ювентуса" перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".

По информации Football Italia, в центре города прошли столкновения фанатов итальянского клуба с сотрудниками правопорядка. Агрессивно настроенных поклонников футбола задержали и доставили в отделение полиции. У болельщиков были изъяты ножи, платиковые палки и перцовые баллончики.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Аякс
Сегодня, 21:34
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