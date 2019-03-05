"Аякс" переиграл, но не победил "Ювентус". В Турине должен быть огонь

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ-Венло
|29
|33
|14
|Фортуна С
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|...
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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Свидетель Андрацкий: после того, как компания Кокорина и Мамаева пришла в "Кофеманию", начальство заведения вызвало полицию (1)
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"Аякс" переиграл, но не победил "Ювентус". В Турине должен быть огонь
В четвертьфинале «Аякс» столкнулся с куда более серьёзным противником, чем «Реал» Солари, но снова очень понравился смелой и приятной глазу игрой. Интрига в этой паре – точно не иллюзия: выбирая к просмотру ответный матч, стоит остановиться на туринском, а не барселонском.
Когда Лига чемпионов – плохой пример
Движ начался в Амстердаме задолго до матча. Мы привыкли ставить вроде бы цивилизованные европейские страны в пример, особенно в футболе, стараемся ориентироваться на них, однако по части цивилизованности на этот раз возникли вопросы.
Фанаты «Аякса» в 2 и 4 часа ночи будили игроков «Ювентуса» фейерверками, но туринские фанаты ответили убедительнее: из-за беспорядков 119 из них были арестованы с дубинками, ножами и перцовыми баллончиками. У голландцев с итальянцами вообще трепетные отношения: в конце 2015 года фанаты «Фейеноорда» просто разгромили центр Рима и померились силами с полицией.
Быть может, УЕФА при жеребьёвках стоит разводить не только Россию с Украиной?
Изменения после мартовских феерий
И всё-таки на первый план должен был выйти футбол. В своих предыдущих лигочемпионских матчах «Аякс» и «Юве» впечатлили настолько, что обе команды не стоило сбрасывать со счетов даже в перспективе прохода в финал.
Составы по сравнению с теми грандиозными победными матчами изменились в разной степени: место дисквалифицированного Мазрауи на правом фланге обороны «Аякса» занял Велтман, Аллегри же поменял трёх игроков. Менять Кьеллини на Ругани тренер не хотел точно, Джана на Бетанкура – скорее всего, а вот Сандро вместо Спинаццолы – уже выбор тренера, а не ситуация с травмами. В возвращении Криштиану же никто сильно не сомневался.
«Ювентус» учёл опыт «Реала», но не избежал проблем
Туринцы поняли, что давать «Аяксу» ловить кураж с первых минут не стоит, поэтому сначала даже попробовали контролировать мяч и припугнули соперником проходом с ударом в исполнении Бернардески.
На хозяев это не произвело особого впечатления: стоило Канселу разок обрезать команду, как «Аякс» взял за правило встречать соперника высоко и душить его прессингом. Но сначала не возникало впечатления, что голландцы рвут соперника – всё ограничивалось ударами Зиеша из-за штрафной.
Неповторимые пижоны
Не раз, не два и не три в сегодняшнем матче «Аякс» показывал, какая же у них потрясающая банда технарей, прекрасно понимающих друг друга. «Сити», конечно, балует нас потрясающими комбинациями, пусть и не вчера. «Барселона» не всегда выезжает на одном месте.
Но того, что творили парни тен Хага, я не видел давно или вообще не видел. В штрафной «Ювентуса» ребята умудрялись сочинять сложные комбинации с передачами на метр, а может и меньше. Пяточки Тадича – самое изящное, что есть в европейском футболе.
В этом была и проблема «Аякса»: где-то хозяева затягивали с ударом, где-то играли слишком тонко, а где тонко, там и рвётся. Но удивительно, что такое вообще проходило против «Ювентуса», пусть и без Кьеллини с Джаном. В современном футболе большинство команд не знает, что делать с выстроившимся сзади соперником. Эти же просто берут мяч и начинают творить!
Но «Ювентус» есть «Ювентус», Роналду есть Роналду…
Однако в первом тайме «Аякс» не создал много моментов: лучший упустил ван де Бек, а вот «Ювентус» в результате двух подач в центр штрафной на Роналду создал две голевые ситуации и одну реализовал. Так что при всём эстетическом и статистическом преимуществе «Аякс» не превзошёл соперника в остроте, пропустив перед самым перерывом. «Юве» в любой игре остаётся невероятно опасным, как бы она ни складывалась (если матч проходит не на «Ванда Метрополитано»). В концовке туринцы после сольного прохода Косты могли добыть и победу, но это было бы уже слишком.
Справедливость не вполне восторжествовала
«Аякс» пропустил в раздевалку, а забил из неё. Нерес сделал то, чего команде не хватало: провёл атаку на скорости, не стал затягивать и мудрить, а здорово пробил. Дальше снова начались комбинации и финты на линии штрафной с заблокированными и неподготовленными ударами.
Бил, бью и буду!
Да, ударов, несмотря на витиеватость замыслов «Аякса», хватало. Ещё бы, раз Лассе Шоне в одной из позиционных атак четырежды взял подбор и перезапустил наступление. Увы, в основном их наносил Хаким Зиеш, у которого прицел по ходу матча сбивался всё больше и больше. После двух сэйвов Щесны в начале встречи Зиеш так и не заставил его поработать, хотя в сумме нанёс 7 ударов.
В центре внимания
Матчи с «Реалом» были эйфорией против разобранного соперника, потому на будущую звезду «Барселоны» было особенно интересно посмотреть сегодня. И отвести глаз было трудно. Без просчётов Френки де Йонг не обошёлся, но сам же, как правило, и ликвидировал контратаки соперников. На его счету 6 отборов и 3 перехвата и 92% точности передач при миссии начинать атаки. Френки действительно выглядит футболистом без слабых мест, так бы и в Турине. И в Барселоне много лет.
«Аякс» задрал планку и не уронил её
Конечно, крайне желательно было победить, раз уж игра давалась, а отсутствие Кьеллини сказывалось на надёжности «Ювентуса». Но и с таким результатом «Аякс» может рассчитывать на проход дальше: в Турине у голландцев будет больше пространства, появятся шансы, которые нужно будет реализовать. При этом понятно, что о повторении мадридского безумия речь вести нельзя – у «Ювентуса», по крайней мере, есть тренер. И Роналду, который сегодня не принимал деятельного участия в игре, но снова забил важнейший, не вытекавший из логики игры гол.
"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, ван де Бек, Нерес, Тадич, Блинд, Шёне (Эккеленкамп, 75), де Йонг, Зиеш, Тальяфико.
"Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани, Жоао Канселу, Матюиди (Дибала, 75), Пьянич, Бентанкур, Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60), Бернардески (Хедира, 90+3).
Предупреждения: Тальяфико, 41, де Йонг, 55, Шёне, 71, Пьянич, 83, Эккеленкамп, 90+4
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Когда Лига чемпионов – плохой пример
Движ начался в Амстердаме задолго до матча. Мы привыкли ставить вроде бы цивилизованные европейские страны в пример, особенно в футболе, стараемся ориентироваться на них, однако по части цивилизованности на этот раз возникли вопросы.
Фанаты «Аякса» в 2 и 4 часа ночи будили игроков «Ювентуса» фейерверками, но туринские фанаты ответили убедительнее: из-за беспорядков 119 из них были арестованы с дубинками, ножами и перцовыми баллончиками. У голландцев с итальянцами вообще трепетные отношения: в конце 2015 года фанаты «Фейеноорда» просто разгромили центр Рима и померились силами с полицией.
Быть может, УЕФА при жеребьёвках стоит разводить не только Россию с Украиной?
Аякс - Ювентус, мероприятия перед матчем pic.twitter.com/9V7EAzP4qu— Дмитрий Егоров (@edim_sport) April 10, 2019
Изменения после мартовских феерий
И всё-таки на первый план должен был выйти футбол. В своих предыдущих лигочемпионских матчах «Аякс» и «Юве» впечатлили настолько, что обе команды не стоило сбрасывать со счетов даже в перспективе прохода в финал.
Составы по сравнению с теми грандиозными победными матчами изменились в разной степени: место дисквалифицированного Мазрауи на правом фланге обороны «Аякса» занял Велтман, Аллегри же поменял трёх игроков. Менять Кьеллини на Ругани тренер не хотел точно, Джана на Бетанкура – скорее всего, а вот Сандро вместо Спинаццолы – уже выбор тренера, а не ситуация с травмами. В возвращении Криштиану же никто сильно не сомневался.
«Ювентус» учёл опыт «Реала», но не избежал проблем
Туринцы поняли, что давать «Аяксу» ловить кураж с первых минут не стоит, поэтому сначала даже попробовали контролировать мяч и припугнули соперником проходом с ударом в исполнении Бернардески.
На хозяев это не произвело особого впечатления: стоило Канселу разок обрезать команду, как «Аякс» взял за правило встречать соперника высоко и душить его прессингом. Но сначала не возникало впечатления, что голландцы рвут соперника – всё ограничивалось ударами Зиеша из-за штрафной.
Неповторимые пижоны
Не раз, не два и не три в сегодняшнем матче «Аякс» показывал, какая же у них потрясающая банда технарей, прекрасно понимающих друг друга. «Сити», конечно, балует нас потрясающими комбинациями, пусть и не вчера. «Барселона» не всегда выезжает на одном месте.
Но того, что творили парни тен Хага, я не видел давно или вообще не видел. В штрафной «Ювентуса» ребята умудрялись сочинять сложные комбинации с передачами на метр, а может и меньше. Пяточки Тадича – самое изящное, что есть в европейском футболе.
В этом была и проблема «Аякса»: где-то хозяева затягивали с ударом, где-то играли слишком тонко, а где тонко, там и рвётся. Но удивительно, что такое вообще проходило против «Ювентуса», пусть и без Кьеллини с Джаном. В современном футболе большинство команд не знает, что делать с выстроившимся сзади соперником. Эти же просто берут мяч и начинают творить!
Но «Ювентус» есть «Ювентус», Роналду есть Роналду…
Однако в первом тайме «Аякс» не создал много моментов: лучший упустил ван де Бек, а вот «Ювентус» в результате двух подач в центр штрафной на Роналду создал две голевые ситуации и одну реализовал. Так что при всём эстетическом и статистическом преимуществе «Аякс» не превзошёл соперника в остроте, пропустив перед самым перерывом. «Юве» в любой игре остаётся невероятно опасным, как бы она ни складывалась (если матч проходит не на «Ванда Метрополитано»). В концовке туринцы после сольного прохода Косты могли добыть и победу, но это было бы уже слишком.
Справедливость не вполне восторжествовала
«Аякс» пропустил в раздевалку, а забил из неё. Нерес сделал то, чего команде не хватало: провёл атаку на скорости, не стал затягивать и мудрить, а здорово пробил. Дальше снова начались комбинации и финты на линии штрафной с заблокированными и неподготовленными ударами.
Бил, бью и буду!
Да, ударов, несмотря на витиеватость замыслов «Аякса», хватало. Ещё бы, раз Лассе Шоне в одной из позиционных атак четырежды взял подбор и перезапустил наступление. Увы, в основном их наносил Хаким Зиеш, у которого прицел по ходу матча сбивался всё больше и больше. После двух сэйвов Щесны в начале встречи Зиеш так и не заставил его поработать, хотя в сумме нанёс 7 ударов.
В центре внимания
Матчи с «Реалом» были эйфорией против разобранного соперника, потому на будущую звезду «Барселоны» было особенно интересно посмотреть сегодня. И отвести глаз было трудно. Без просчётов Френки де Йонг не обошёлся, но сам же, как правило, и ликвидировал контратаки соперников. На его счету 6 отборов и 3 перехвата и 92% точности передач при миссии начинать атаки. Френки действительно выглядит футболистом без слабых мест, так бы и в Турине. И в Барселоне много лет.
«Аякс» задрал планку и не уронил её
Конечно, крайне желательно было победить, раз уж игра давалась, а отсутствие Кьеллини сказывалось на надёжности «Ювентуса». Но и с таким результатом «Аякс» может рассчитывать на проход дальше: в Турине у голландцев будет больше пространства, появятся шансы, которые нужно будет реализовать. При этом понятно, что о повторении мадридского безумия речь вести нельзя – у «Ювентуса», по крайней мере, есть тренер. И Роналду, который сегодня не принимал деятельного участия в игре, но снова забил важнейший, не вытекавший из логики игры гол.
Лига чемпионов
1/4 финала
"Аякс" – "Ювентус" 1:1
Голы: Роналду, 45, Нерес, 46
1/4 финала
"Аякс" – "Ювентус" 1:1
Голы: Роналду, 45, Нерес, 46
"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, ван де Бек, Нерес, Тадич, Блинд, Шёне (Эккеленкамп, 75), де Йонг, Зиеш, Тальяфико.
"Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани, Жоао Канселу, Матюиди (Дибала, 75), Пьянич, Бентанкур, Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60), Бернардески (Хедира, 90+3).
Предупреждения: Тальяфико, 41, де Йонг, 55, Шёне, 71, Пьянич, 83, Эккеленкамп, 90+4
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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