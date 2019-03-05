"Аякс" переиграл, но не победил "Ювентус". В Турине должен быть огонь

Аякс - Ювентус, мероприятия перед матчем pic.twitter.com/9V7EAzP4qu — Дмитрий Егоров (@edim_sport) April 10, 2019

Лига чемпионов



1/4 финала



"Аякс" – "Ювентус" 1:1



Голы: Роналду, 45, Нерес, 46

В четвертьфинале «Аякс» столкнулся с куда более серьёзным противником, чем «Реал» Солари, но снова очень понравился смелой и приятной глазу игрой. Интрига в этой паре – точно не иллюзия: выбирая к просмотру ответный матч, стоит остановиться на туринском, а не барселонском.Движ начался в Амстердаме задолго до матча. Мы привыкли ставить вроде бы цивилизованные европейские страны в пример, особенно в футболе, стараемся ориентироваться на них, однако по части цивилизованности на этот раз возникли вопросы.Фанаты «Аякса» в 2 и 4 часа ночи будили игроков «Ювентуса» фейерверками, но туринские фанаты ответили убедительнее: из-за беспорядков 119 из них были арестованы с дубинками, ножами и перцовыми баллончиками. У голландцев с итальянцами вообще трепетные отношения: в конце 2015 года фанаты «Фейеноорда» просто разгромили центр Рима и померились силами с полицией.Быть может, УЕФА при жеребьёвках стоит разводить не только Россию с Украиной?И всё-таки на первый план должен был выйти футбол. В своих предыдущих лигочемпионских матчах «Аякс» и «Юве» впечатлили настолько, что обе команды не стоило сбрасывать со счетов даже в перспективе прохода в финал.Составы по сравнению с теми грандиозными победными матчами изменились в разной степени: место дисквалифицированного Мазрауи на правом фланге обороны «Аякса» занял Велтман, Аллегри же поменял трёх игроков. Менять Кьеллини на Ругани тренер не хотел точно, Джана на Бетанкура – скорее всего, а вот Сандро вместо Спинаццолы – уже выбор тренера, а не ситуация с травмами. В возвращении Криштиану же никто сильно не сомневался.Туринцы поняли, что давать «Аяксу» ловить кураж с первых минут не стоит, поэтому сначала даже попробовали контролировать мяч и припугнули соперником проходом с ударом в исполнении Бернардески.На хозяев это не произвело особого впечатления: стоило Канселу разок обрезать команду, как «Аякс» взял за правило встречать соперника высоко и душить его прессингом. Но сначала не возникало впечатления, что голландцы рвут соперника – всё ограничивалось ударами Зиеша из-за штрафной.Не раз, не два и не три в сегодняшнем матче «Аякс» показывал, какая же у них потрясающая банда технарей, прекрасно понимающих друг друга. «Сити», конечно, балует нас потрясающими комбинациями, пусть и не вчера. «Барселона» не всегда выезжает на одном месте.Но того, что творили парни тен Хага, я не видел давно или вообще не видел. В штрафной «Ювентуса» ребята умудрялись сочинять сложные комбинации с передачами на метр, а может и меньше. Пяточки Тадича – самое изящное, что есть в европейском футболе.В этом была и проблема «Аякса»: где-то хозяева затягивали с ударом, где-то играли слишком тонко, а где тонко, там и рвётся. Но удивительно, что такое вообще проходило против «Ювентуса», пусть и без Кьеллини с Джаном. В современном футболе большинство команд не знает, что делать с выстроившимся сзади соперником. Эти же просто берут мяч и начинают творить!Однако в первом тайме «Аякс» не создал много моментов: лучший упустил ван де Бек, а вот «Ювентус» в результате двух подач в центр штрафной на Роналду создал две голевые ситуации и одну реализовал. Так что при всём эстетическом и статистическом преимуществе «Аякс» не превзошёл соперника в остроте, пропустив перед самым перерывом. «Юве» в любой игре остаётся невероятно опасным, как бы она ни складывалась (если матч проходит не на «Ванда Метрополитано»). В концовке туринцы после сольного прохода Косты могли добыть и победу, но это было бы уже слишком.«Аякс» пропустил в раздевалку, а забил из неё. Нерес сделал то, чего команде не хватало: провёл атаку на скорости, не стал затягивать и мудрить, а здорово пробил. Дальше снова начались комбинации и финты на линии штрафной с заблокированными и неподготовленными ударами.Да, ударов, несмотря на витиеватость замыслов «Аякса», хватало. Ещё бы, раз Лассе Шоне в одной из позиционных атак четырежды взял подбор и перезапустил наступление. Увы, в основном их наносил Хаким Зиеш, у которого прицел по ходу матча сбивался всё больше и больше. После двух сэйвов Щесны в начале встречи Зиеш так и не заставил его поработать, хотя в сумме нанёс 7 ударов.Матчи с «Реалом» были эйфорией против разобранного соперника, потому на будущую звезду «Барселоны» было особенно интересно посмотреть сегодня. И отвести глаз было трудно. Без просчётов Френки де Йонг не обошёлся, но сам же, как правило, и ликвидировал контратаки соперников. На его счету 6 отборов и 3 перехвата и 92% точности передач при миссии начинать атаки. Френки действительно выглядит футболистом без слабых мест, так бы и в Турине. И в Барселоне много лет.Конечно, крайне желательно было победить, раз уж игра давалась, а отсутствие Кьеллини сказывалось на надёжности «Ювентуса». Но и с таким результатом «Аякс» может рассчитывать на проход дальше: в Турине у голландцев будет больше пространства, появятся шансы, которые нужно будет реализовать. При этом понятно, что о повторении мадридского безумия речь вести нельзя – у «Ювентуса», по крайней мере, есть тренер. И Роналду, который сегодня не принимал деятельного участия в игре, но снова забил важнейший, не вытекавший из логики игры гол.Онана, Велтман, де Лигт, ван де Бек, Нерес, Тадич, Блинд, Шёне (Эккеленкамп, 75), де Йонг, Зиеш, Тальяфико.Щенсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани, Жоао Канселу, Матюиди (Дибала, 75), Пьянич, Бентанкур, Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60), Бернардески (Хедира, 90+3).Тальяфико, 41, де Йонг, 55, Шёне, 71, Пьянич, 83, Эккеленкамп, 90+4