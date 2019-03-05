"Аякс" переиграл, но не победил "Ювентус". В Турине должен быть огонь

Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Гронинген
Виллем II
Херенвен
Зволле
Ден Хааг
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 29 71
2 ПСВ Эйдховен 29 71
3 Фейеноорд 29 53
4 АЗ Алкмаар 29 52
5 Утрехт 29 46
6 Хераклес 29 45
7 Витесс 29 43
8 Гронинген 29 41
9 Виллем II 29 40
10 Херенвен 29 36
11 Зволле 29 35
12 Ден Хааг 29 33
13 ВВВ-Венло 29 33
14 Фортуна С 29 30
15 Эммен 29 28
16 Де Графсхап 29 26
17 Эксельсиор 29 26
18 НАК Бреда 29 21
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"Аякс" переиграл, но не победил "Ювентус". В Турине должен быть огонь

В четвертьфинале «Аякс» столкнулся с куда более серьёзным противником, чем «Реал» Солари, но снова очень понравился смелой и приятной глазу игрой. Интрига в этой паре – точно не иллюзия: выбирая к просмотру ответный матч, стоит остановиться на туринском, а не барселонском.

Когда Лига чемпионов – плохой пример

Движ начался в Амстердаме задолго до матча. Мы привыкли ставить вроде бы цивилизованные европейские страны в пример, особенно в футболе, стараемся ориентироваться на них, однако по части цивилизованности на этот раз возникли вопросы.

Фанаты «Аякса» в 2 и 4 часа ночи будили игроков «Ювентуса» фейерверками, но туринские фанаты ответили убедительнее: из-за беспорядков 119 из них были арестованы с дубинками, ножами и перцовыми баллончиками. У голландцев с итальянцами вообще трепетные отношения: в конце 2015 года фанаты «Фейеноорда» просто разгромили центр Рима и померились силами с полицией.

Быть может, УЕФА при жеребьёвках стоит разводить не только Россию с Украиной?



Изменения после мартовских феерий

И всё-таки на первый план должен был выйти футбол. В своих предыдущих лигочемпионских матчах «Аякс» и «Юве» впечатлили настолько, что обе команды не стоило сбрасывать со счетов даже в перспективе прохода в финал.

Составы по сравнению с теми грандиозными победными матчами изменились в разной степени: место дисквалифицированного Мазрауи на правом фланге обороны «Аякса» занял Велтман, Аллегри же поменял трёх игроков. Менять Кьеллини на Ругани тренер не хотел точно, Джана на Бетанкура – скорее всего, а вот Сандро вместо Спинаццолы – уже выбор тренера, а не ситуация с травмами. В возвращении Криштиану же никто сильно не сомневался.

«Ювентус» учёл опыт «Реала», но не избежал проблем

Туринцы поняли, что давать «Аяксу» ловить кураж с первых минут не стоит, поэтому сначала даже попробовали контролировать мяч и припугнули соперником проходом с ударом в исполнении Бернардески.

На хозяев это не произвело особого впечатления: стоило Канселу разок обрезать команду, как «Аякс» взял за правило встречать соперника высоко и душить его прессингом. Но сначала не возникало впечатления, что голландцы рвут соперника – всё ограничивалось ударами Зиеша из-за штрафной.

Неповторимые пижоны

Не раз, не два и не три в сегодняшнем матче «Аякс» показывал, какая же у них потрясающая банда технарей, прекрасно понимающих друг друга. «Сити», конечно, балует нас потрясающими комбинациями, пусть и не вчера. «Барселона» не всегда выезжает на одном месте.

Но того, что творили парни тен Хага, я не видел давно или вообще не видел. В штрафной «Ювентуса» ребята умудрялись сочинять сложные комбинации с передачами на метр, а может и меньше. Пяточки Тадича – самое изящное, что есть в европейском футболе.

В этом была и проблема «Аякса»: где-то хозяева затягивали с ударом, где-то играли слишком тонко, а где тонко, там и рвётся. Но удивительно, что такое вообще проходило против «Ювентуса», пусть и без Кьеллини с Джаном. В современном футболе большинство команд не знает, что делать с выстроившимся сзади соперником. Эти же просто берут мяч и начинают творить!

Но «Ювентус» есть «Ювентус», Роналду есть Роналду…

Однако в первом тайме «Аякс» не создал много моментов: лучший упустил ван де Бек, а вот «Ювентус» в результате двух подач в центр штрафной на Роналду создал две голевые ситуации и одну реализовал. Так что при всём эстетическом и статистическом преимуществе «Аякс» не превзошёл соперника в остроте, пропустив перед самым перерывом. «Юве» в любой игре остаётся невероятно опасным, как бы она ни складывалась (если матч проходит не на «Ванда Метрополитано»). В концовке туринцы после сольного прохода Косты могли добыть и победу, но это было бы уже слишком.

Справедливость не вполне восторжествовала

«Аякс» пропустил в раздевалку, а забил из неё. Нерес сделал то, чего команде не хватало: провёл атаку на скорости, не стал затягивать и мудрить, а здорово пробил. Дальше снова начались комбинации и финты на линии штрафной с заблокированными и неподготовленными ударами.

"Аякс" переиграл, но не победил "Ювентус". В Турине должен быть огонь


Бил, бью и буду!

Да, ударов, несмотря на витиеватость замыслов «Аякса», хватало. Ещё бы, раз Лассе Шоне в одной из позиционных атак четырежды взял подбор и перезапустил наступление. Увы, в основном их наносил Хаким Зиеш, у которого прицел по ходу матча сбивался всё больше и больше. После двух сэйвов Щесны в начале встречи Зиеш так и не заставил его поработать, хотя в сумме нанёс 7 ударов.

В центре внимания

Матчи с «Реалом» были эйфорией против разобранного соперника, потому на будущую звезду «Барселоны» было особенно интересно посмотреть сегодня. И отвести глаз было трудно. Без просчётов Френки де Йонг не обошёлся, но сам же, как правило, и ликвидировал контратаки соперников. На его счету 6 отборов и 3 перехвата и 92% точности передач при миссии начинать атаки. Френки действительно выглядит футболистом без слабых мест, так бы и в Турине. И в Барселоне много лет.

«Аякс» задрал планку и не уронил её

Конечно, крайне желательно было победить, раз уж игра давалась, а отсутствие Кьеллини сказывалось на надёжности «Ювентуса». Но и с таким результатом «Аякс» может рассчитывать на проход дальше: в Турине у голландцев будет больше пространства, появятся шансы, которые нужно будет реализовать. При этом понятно, что о повторении мадридского безумия речь вести нельзя – у «Ювентуса», по крайней мере, есть тренер. И Роналду, который сегодня не принимал деятельного участия в игре, но снова забил важнейший, не вытекавший из логики игры гол.

Лига чемпионов

1/4 финала

"Аякс" – "Ювентус" 1:1

Голы: Роналду, 45, Нерес, 46


"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, ван де Бек, Нерес, Тадич, Блинд, Шёне (Эккеленкамп, 75), де Йонг, Зиеш, Тальяфико.

"Ювентус": Щенсны, Алекс Сандро, Бонуччи, Ругани, Жоао Канселу, Матюиди (Дибала, 75), Пьянич, Бентанкур, Роналду, Манджукич (Дуглас Коста, 60), Бернардески (Хедира, 90+3).

Предупреждения: Тальяфико, 41, де Йонг, 55, Шёне, 71, Пьянич, 83, Эккеленкамп, 90+4

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Ювентус Аякс Роналду де Йонг
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