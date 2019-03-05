«Барселона» сыграла в режиме энергоэффективности, но «Манчестер Юнайтед» критики не заслужил

Усреднённые позиции игроков "МЮ"

Barcelona's goal against Manchester United came after 48 passes and involved EVERY single player on their side. World class move.



? @2010MisterChip pic.twitter.com/bvoEUvzHR4 — Football Tweet (@Football__Tweet) April 10, 2019

Перед тем, как "Барселона" забила мяч в ворота "МЮ", каждый игрок каталонцев поучаствовал в атаке

Tomorrow's back page: Lionel Messi got a bloody nose - but so did Manchester United as their Euro dreams took a whack pic.twitter.com/mu7fAjKY5z — Sun Sport (@SunSport) April 10, 2019

Первая страница завтрашней газеты Sun Sport

Тепловая карта Жорди Альбы

В противостоянии с самой яркой вывеской четвертьфинала зрители не увидели настоящего шоу. «Барселона» действовала крайне прагматично, а «Манчестер Юнайтед» решил попытаться повторить трюк 1/8 финала, оставив все разборки на ответный матч. «Барселона» победила, но «Юнайтед» вовсе не лишился шансов перед поездкой на «Ноу Камп».— о первой битве «МЮ» и «Барселоны».В последнее время Уле-Гуннара Сульшера буквально атаковали скептики. Многие говорят, что норвежец умеет выкатывать автобус похлеще, чем его предшественник, Жозе Моуринью. Отчасти это справедливое суждение, но вряд ли Сульшера можно назвать слишком консервативным тренером. Просто норвежец благодаря своим великолепным аналитическим способностям (о которых писал в своей автобиографии Сэр Алекс Фергюсон) прекрасно понимает сильные и слабые стороны команды. В матчах с грандами «МЮ» переходит на сугубо контратакующую медаль, включая прессинг лишь в определённые игровые промежутки. Если бы «Манчестер Юнайтед» пытался слишком высоко прессинговать, то «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие топовые клубы просто бы разорвали малоопытную команду, которая находится ещё на начальной стадии развития.В матче с «Барселоной» Сульшер вовсе не выкатил автобус, как пытались заверить комментаторы «Матч ТВ». Более того, по усреднённым позициям игроков «МЮ» на поле можно сделать вывод, что хозяева действовали довольно смело.«Красные дьяволы» пытались разбивать атаки соперника в зародыше. И высокий прессинг с размещением хозяев по всему периметру штрафной периодически приносил результат. «Барселона» перед своей штрафной действовала довольно небрежно. А в ряде эпизодов каталонцам откровенно везло: после потери мяч отскакивал не к форвардам соперника, а к защитникам «Барсы». Будь удача на стороне хозяев, «МЮ» вполне мог бы потревожить Тер-Штегена после ошибок гостей.На самом деле, Сульшер выбрал довольно интересный вариант, проявив тактическую гибкость. Фактически «МЮ» играл в трёх защитников с активными флангами и ромбом в центре поля. Задумка норвежца понятна: ромб должен был максимально препятствовать розыгрышу мяча в центре поля, разбивая атаки «Барсы» в предпоследней фазе. В целом, план хозяев сработал. Периодически «Барселона» преодолевала оборонительные порядки соперника, но каталонцы провели далеко не лучший матч. Конечно, можно говорить о том, что гости играли в эконом-режиме, довольствуясь минимальным преимуществом в счёте. Но двойная замена Эрнесто Вальверде во втором тайме наглядно продемонстрировала недовольство наставника «Барселоны» происходящим.Ещё одно явное достижение хозяев заключается в том, что они сдержали Лионеля Месси. Один из лучших игроков мира оказывался в постоянном окружении соперников. «МЮ» не брезговал коллективным отбором, отправляя на аргентинца двух – трёх опекунов. Также Месси хозяева противопоставили жёсткость: в такой ситуации Лео чувствовал себя неуютно. А после того, как в столкновении со Смоллингом аргентинцу ещё и разбили нос, Месси сник. Конечно, он всё-таки сделал своё дело, став соавтором гола, но это не тот Месси, к которому привыкли болельщики.Огромную роль в нейтрализации Месси сыграл Крис Смоллинг. Ещё перед матчем защитник «МЮ» говорил, что знает, как остановить аргентинца. Фактически Смоллинг превращался в опорного полузащитника, налетая на Месси и Суареса сразу за центральным кругом. Естественно, что в борьбе за верховой мяч преимущество было именно у англичанина. К слову, в этом матче Месси встречался с мячом реже (70), чем практически все игроки полузащиты «Барселоны». А рекордсменом по количеству касаний мяча и вовсе стал Жорди Альба (132). Тепловая карта Альбы — настоящий шедевр! Вот уж кто точно стал незримым героем этого матча.По ходу матча «Юнайтед» пытался перейти на более агрессивную модель игры. Во второй половине первого тайма и до последних 15 минут встречи «Юнайтед» фактически доминировал. «Красные дьяволы» не пытались лишить «Барселону» мяча, но территориальное преимущество у хозяев было. В итоге матч они завершили с ощутимым перевесом по количеству ударов (10-6). Сульшер стремился быстрее доставлять мяч в атаку, для этого использовались длинные передачи. План работал, но в финальной трети игра у хозяев не шла. Кроссы, которые активно задействовал «МЮ», были неточными, а лучший шанс в матче запорол Антони Марсьяль, который должен был выходить один на один с Тер-Штегеном, но сплоховал, допустив технический брак.Любопытно, что и тренерский штаб «Барселоны» довольно неплохо подготовился к матчу, выключив из игры лидера соперника. Поль Погба был бледной тенью самого себя. Из всех игроков полузащиты «МЮ» именно француз больше всего выпадал из игры. Погба в этой встрече лишь 57 раз встречался с мячом и отдал 42 передачи. В финальную треть поля француз отдал лишь 8 передач и ни одна из них не была сделана со своей половины поля! «Барселона» не позволила Погба выполнить функции глубокопосаженного плеймкейра, к которым Поль уже привык. В итоге «МЮ» пришлось задействовать план Б в виде Фреда, ставшего мозговым центром команды. В целом, бразилец в этой роли был неплох, но, конечно, раздавать такие великолепные передачи, как Погба, он не умеет.«Барселона» одержала победу на классе. Каталонцы не блистали, но своего добились, создав комфортный задел перед ответным матчем. Наверное, рассчитывать на что-то другое «МЮ» было трудно. Сульшер только начинает свою работу в Манчестере, по составу «Юнайтед» сильно уступает «Барселоне». На «Олд Траффорде» Сульшеру пришлось вывести на поле собственный аналог «Класса 92». Далот, Мактоминай и Андреас Перейра — большие таланты, но, всё-таки, ещё совсем юные игроки, которым предстоит многому научиться. Прибавим сюда ещё и Маркуса Рэшфорда, который ещё «вчера» был юниором в академии «МЮ». Естественно, что этим ребятам нужно время, пока что «Барселона» является для них недостижимой высотой. Впрочем, через неделю у «МЮ» будут шансы. Гостей на «Камп Ноу» устроит победа с любым счётом, перед ответкой с «ПСЖ» в этих ребят тоже никто не верил. Посмотрим.Шоу, 12 (аг).Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот (Лингард, 74), Мактоминэй, Фред, Погба, Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс (Аленья, 90+3), Ракитич, Артур (Роберто, 66), Коутиньо (Видаль, 66), Месси, Суарес.Бускетс, 18, Шоу, 20, Видаль, 71, Лингард, 76, Смоллинг, 86.