«Барселона» сыграла в режиме энергоэффективности, но «Манчестер Юнайтед» критики не заслужил

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
Сезон | Таблица | Календарь

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров
Кто пройдёт дальше?
Кто пройдёт дальше?



 

«Барселона» сыграла в режиме энергоэффективности, но «Манчестер Юнайтед» критики не заслужил

В противостоянии с самой яркой вывеской четвертьфинала зрители не увидели настоящего шоу. «Барселона» действовала крайне прагматично, а «Манчестер Юнайтед» решил попытаться повторить трюк 1/8 финала, оставив все разборки на ответный матч. «Барселона» победила, но «Юнайтед» вовсе не лишился шансов перед поездкой на «Ноу Камп». Rusfootball.info — о первой битве «МЮ» и «Барселоны».

«Барселона» сыграла в режиме энергоэффективности, но «Манчестер Юнайтед» критики не заслужил


В последнее время Уле-Гуннара Сульшера буквально атаковали скептики. Многие говорят, что норвежец умеет выкатывать автобус похлеще, чем его предшественник, Жозе Моуринью. Отчасти это справедливое суждение, но вряд ли Сульшера можно назвать слишком консервативным тренером. Просто норвежец благодаря своим великолепным аналитическим способностям (о которых писал в своей автобиографии Сэр Алекс Фергюсон) прекрасно понимает сильные и слабые стороны команды. В матчах с грандами «МЮ» переходит на сугубо контратакующую медаль, включая прессинг лишь в определённые игровые промежутки. Если бы «Манчестер Юнайтед» пытался слишком высоко прессинговать, то «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие топовые клубы просто бы разорвали малоопытную команду, которая находится ещё на начальной стадии развития.

В матче с «Барселоной» Сульшер вовсе не выкатил автобус, как пытались заверить комментаторы «Матч ТВ». Более того, по усреднённым позициям игроков «МЮ» на поле можно сделать вывод, что хозяева действовали довольно смело.


Усреднённые позиции игроков "МЮ"


«Красные дьяволы» пытались разбивать атаки соперника в зародыше. И высокий прессинг с размещением хозяев по всему периметру штрафной периодически приносил результат. «Барселона» перед своей штрафной действовала довольно небрежно. А в ряде эпизодов каталонцам откровенно везло: после потери мяч отскакивал не к форвардам соперника, а к защитникам «Барсы». Будь удача на стороне хозяев, «МЮ» вполне мог бы потревожить Тер-Штегена после ошибок гостей.


Перед тем, как "Барселона" забила мяч в ворота "МЮ", каждый игрок каталонцев поучаствовал в атаке


На самом деле, Сульшер выбрал довольно интересный вариант, проявив тактическую гибкость. Фактически «МЮ» играл в трёх защитников с активными флангами и ромбом в центре поля. Задумка норвежца понятна: ромб должен был максимально препятствовать розыгрышу мяча в центре поля, разбивая атаки «Барсы» в предпоследней фазе. В целом, план хозяев сработал. Периодически «Барселона» преодолевала оборонительные порядки соперника, но каталонцы провели далеко не лучший матч. Конечно, можно говорить о том, что гости играли в эконом-режиме, довольствуясь минимальным преимуществом в счёте. Но двойная замена Эрнесто Вальверде во втором тайме наглядно продемонстрировала недовольство наставника «Барселоны» происходящим.

Выключить Месси и Погба

Ещё одно явное достижение хозяев заключается в том, что они сдержали Лионеля Месси. Один из лучших игроков мира оказывался в постоянном окружении соперников. «МЮ» не брезговал коллективным отбором, отправляя на аргентинца двух – трёх опекунов. Также Месси хозяева противопоставили жёсткость: в такой ситуации Лео чувствовал себя неуютно. А после того, как в столкновении со Смоллингом аргентинцу ещё и разбили нос, Месси сник. Конечно, он всё-таки сделал своё дело, став соавтором гола, но это не тот Месси, к которому привыкли болельщики.


Первая страница завтрашней газеты Sun Sport


Огромную роль в нейтрализации Месси сыграл Крис Смоллинг. Ещё перед матчем защитник «МЮ» говорил, что знает, как остановить аргентинца. Фактически Смоллинг превращался в опорного полузащитника, налетая на Месси и Суареса сразу за центральным кругом. Естественно, что в борьбе за верховой мяч преимущество было именно у англичанина. К слову, в этом матче Месси встречался с мячом реже (70), чем практически все игроки полузащиты «Барселоны». А рекордсменом по количеству касаний мяча и вовсе стал Жорди Альба (132). Тепловая карта Альбы — настоящий шедевр! Вот уж кто точно стал незримым героем этого матча.


Тепловая карта Жорди Альбы


По ходу матча «Юнайтед» пытался перейти на более агрессивную модель игры. Во второй половине первого тайма и до последних 15 минут встречи «Юнайтед» фактически доминировал. «Красные дьяволы» не пытались лишить «Барселону» мяча, но территориальное преимущество у хозяев было. В итоге матч они завершили с ощутимым перевесом по количеству ударов (10-6). Сульшер стремился быстрее доставлять мяч в атаку, для этого использовались длинные передачи. План работал, но в финальной трети игра у хозяев не шла. Кроссы, которые активно задействовал «МЮ», были неточными, а лучший шанс в матче запорол Антони Марсьяль, который должен был выходить один на один с Тер-Штегеном, но сплоховал, допустив технический брак.

Любопытно, что и тренерский штаб «Барселоны» довольно неплохо подготовился к матчу, выключив из игры лидера соперника. Поль Погба был бледной тенью самого себя. Из всех игроков полузащиты «МЮ» именно француз больше всего выпадал из игры. Погба в этой встрече лишь 57 раз встречался с мячом и отдал 42 передачи. В финальную треть поля француз отдал лишь 8 передач и ни одна из них не была сделана со своей половины поля! «Барселона» не позволила Погба выполнить функции глубокопосаженного плеймкейра, к которым Поль уже привык. В итоге «МЮ» пришлось задействовать план Б в виде Фреда, ставшего мозговым центром команды. В целом, бразилец в этой роли был неплох, но, конечно, раздавать такие великолепные передачи, как Погба, он не умеет.

На классе

«Барселона» одержала победу на классе. Каталонцы не блистали, но своего добились, создав комфортный задел перед ответным матчем. Наверное, рассчитывать на что-то другое «МЮ» было трудно. Сульшер только начинает свою работу в Манчестере, по составу «Юнайтед» сильно уступает «Барселоне». На «Олд Траффорде» Сульшеру пришлось вывести на поле собственный аналог «Класса 92». Далот, Мактоминай и Андреас Перейра — большие таланты, но, всё-таки, ещё совсем юные игроки, которым предстоит многому научиться. Прибавим сюда ещё и Маркуса Рэшфорда, который ещё «вчера» был юниором в академии «МЮ». Естественно, что этим ребятам нужно время, пока что «Барселона» является для них недостижимой высотой. Впрочем, через неделю у «МЮ» будут шансы. Гостей на «Камп Ноу» устроит победа с любым счётом, перед ответкой с «ПСЖ» в этих ребят тоже никто не верил. Посмотрим.

Лига чемпионов

1/4 финала

"Манчестер Юнайтед" – "Барселона" 0:1

Гол: Шоу, 12 (аг).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Далот (Лингард, 74), Мактоминэй, Фред, Погба, Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс (Аленья, 90+3), Ракитич, Артур (Роберто, 66), Коутиньо (Видаль, 66), Месси, Суарес.

Предупреждения: Бускетс, 18, Шоу, 20, Видаль, 71, Лингард, 76, Смоллинг, 86.

Фото - WhoScored, Твиттер "Барселоны", The Sun

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Манчестер Юнайтед Барселона
Сегодня, 01:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама