Лео Месси не сыграет с "Уэской" из-за травмы в матче 1/4 ЛЧ с "МЮ"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:0).По данным ESPN, аргентинец не сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании против "Уэски".Напомним, аргентинец получил повреждение в столкновении с защитником "МЮ" Крисом Смоллингом, который в борьбе с аргентинским форвардом взмахнул рукой и до крови рассек лицо соперника. Месси была оказана помощь, после чего он продолжил игру.