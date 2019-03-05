Поль Погба - о поражении от "Барселоны": это была хорошая игра

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подвел итоги домашнего поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:1)."Это была хорошая игра против одной из сильнейших команд мира. Мы доставили им проблемы, они доставили нам проблемы, но мы знаем их слабые места. У "Барсы" не было много моментов, возможно, один эпизод, когда нас спас Де Хеа, а после этого серьезной опасности не было. Мы знаем, что у каталонцев сильнейшая атака. Одна из лучших в мире. Но у всех команд есть недостатки. Мы их знаем и собираемся использовать это в следующей игре", - сказал француз.