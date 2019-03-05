Ромелу Лукаку: в Барселоне нам нужно сыграть намного сильнее, чем в ответной игре с ПСЖ

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил, что манкунианцам будет трудно отыграться у "Барселоны" в ответном матче 1/4 финала ЛЧ."В Париже нам очень повезло. Против "Барселоны" будет намного сложнее, и мы понимаем, что должны сыграть гораздо сильнее, чем в ответной игре с ПСЖ", - сказал бельгиец.