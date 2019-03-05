Эрик Тен Хаг: "Аякс" доминировал большую часть матча, а "Ювентус" лишь убегал в контратаки

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:1)."Общепризнанно, что 1:1 – не тот результат, на который ты рассчитываешь в домашнем матче, но это всё ещё хороший результат.В прошлый раз мы уступили дома 1:2, но затем перевернули ход противостояния с "Реалом". Так что всё возможно. Мы доминировали большую часть матча, были очень спокойны при владении мячом и имели несколько отличных возможностей, чтобы забить."Ювентус" же очень умело убегал в контратаки, поэтому каждая малейшая ошибка приводила к опасным ситуациям у нашей штрафной. Именно так был забит первый гол.В перерыве я сказал ребятам, чтобы они продолжали идти вперёд, оказывали давление на "Ювентус" и заставляли соперника ошибаться. Как показало количество созданных нами моментов, это работало", - сказал специалист.