Эрик Тен Хаг: "Аякс" доминировал большую часть матча, а "Ювентус" лишь убегал в контратаки

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ-Венло
|29
|33
|14
|Фортуна С
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|...
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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Эрик Тен Хаг: "Аякс" доминировал большую часть матча, а "Ювентус" лишь убегал в контратаки
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг подвёл итоги первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:1).
"Общепризнанно, что 1:1 – не тот результат, на который ты рассчитываешь в домашнем матче, но это всё ещё хороший результат.
В прошлый раз мы уступили дома 1:2, но затем перевернули ход противостояния с "Реалом". Так что всё возможно. Мы доминировали большую часть матча, были очень спокойны при владении мячом и имели несколько отличных возможностей, чтобы забить.
"Ювентус" же очень умело убегал в контратаки, поэтому каждая малейшая ошибка приводила к опасным ситуациям у нашей штрафной. Именно так был забит первый гол.
В перерыве я сказал ребятам, чтобы они продолжали идти вперёд, оказывали давление на "Ювентус" и заставляли соперника ошибаться. Как показало количество созданных нами моментов, это работало", - сказал специалист.
UEFA
"Общепризнанно, что 1:1 – не тот результат, на который ты рассчитываешь в домашнем матче, но это всё ещё хороший результат.
В прошлый раз мы уступили дома 1:2, но затем перевернули ход противостояния с "Реалом". Так что всё возможно. Мы доминировали большую часть матча, были очень спокойны при владении мячом и имели несколько отличных возможностей, чтобы забить.
"Ювентус" же очень умело убегал в контратаки, поэтому каждая малейшая ошибка приводила к опасным ситуациям у нашей штрафной. Именно так был забит первый гол.
В перерыве я сказал ребятам, чтобы они продолжали идти вперёд, оказывали давление на "Ювентус" и заставляли соперника ошибаться. Как показало количество созданных нами моментов, это работало", - сказал специалист.
UEFA
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