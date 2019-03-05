Форвард "Манчестер Юнайтед" рассказал о настрое на игру с "Барселоной"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал, как нужно изменить команде игру в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с каталонской "Барселоной".В первом матче сине-гранатовые победили со счетом 1:0"Нельзя не реализовывать моменты. Нам нужно сыграть с сердцем и яйцами. Главное - верить в победу и лучше контролировать мяч. Если это получится исполнить, то можно будет все изменить в нашу пользу", - цитирует Лукаку The Guardian.