Джюнейт Чакыр рассудит "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

УЕФА огласила имена арбитров на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов среды.Противостояние "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" доверено обслуживать турецкому арбитру Джюнейту Чакыру. Ассистенты — Бахаттын Дуран, Тарик Энгюн. Четвертый арбитр — Артур Мануэль Рибейро Соареш Диас (Португалия).Матч между "Порту" и "Ливерпулем" будут обслуживать голландцы во главе с Дэнни Маккели. Ассистенты рефери — Марио Дикс, Хессел Стеегстра. Четвертый арбитр — Анастасиос Сидиропулос (Греция).В первом матче "Тоттенхэм" выиграл у "Манчестер Сити" (1:0), а "Ливерпуль" обыграл "Порту" (2:0).