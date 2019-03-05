Марк-Андре тер Штеген: "Барселона" не хочет повторения прошлогоднего сценария

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|34
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|...
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|34
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал
|32
|63
|7
|Лестер
|34
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Лента новостей:
17:01
Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (29)
Глава департамента судейства РФС: Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Ростова" (29)
16:18
Система распознавания лиц помогла "Арсеналу" узнать фаната и не пустить его на матч с "Уралом"
Система распознавания лиц помогла "Арсеналу" узнать фаната и не пустить его на матч с "Уралом"
14:31
Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (12)
Александр Егоров: не сомневаюсь, что Марио добрый и порядочный человек, но у нас есть правила (12)
12:30
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (24)
"Мы устали от всего дерьма вокруг клуба" - фанаты "Динамо" рассказали об акции на стене Цоя (24)
12:24
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (6)
Герои из Оренбурга, покорители «Спартака» и паровозы «Локомотива»: символическая сборная 23-го тура РПЛ (6)
12:13
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (18)
Анзор Кавазашвили: "Спартак" потерял тот самый дух. Кумир для нынешних футболистов – деньги (18)
09:32
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
"Манчестер Сити" стал первым клубом из топ-5 европейских чемпионатов, забившим 150 голов за сезон
09:27
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Президент "Торино": если вы удаляете игрока за ругательство, то всегда будете заканчивать матч с десятью футболистами
Марк-Андре тер Штеген: "Барселона" не хочет повторения прошлогоднего сценария
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который состоится завтра, 16 апреля.
"Нам противостоит такая же голодная команда, как и наша. "Юнайтед" часто забивает в гостях, а фора после первого матча у нас минимальная. Мы хотим доказать свое превосходство над таким маститым соперником в обоих матчах.
В Лиге чемпионов может случиться все что угодно, просто вспомните три последних сезона. Мы хотим показать, что сильнее "МЮ", а для этого надо снова выиграть, показав хороший футбол. Да, год назад мы вылетели (в 1/4 уступив "Роме"), и мы не хотим повторения такого сценария. Думаю, нам под силу выиграть, плюс, на нашей стороне будут болельщики", – цитирует тер Штегена пресс-служба УЕФА.
"Нам противостоит такая же голодная команда, как и наша. "Юнайтед" часто забивает в гостях, а фора после первого матча у нас минимальная. Мы хотим доказать свое превосходство над таким маститым соперником в обоих матчах.
В Лиге чемпионов может случиться все что угодно, просто вспомните три последних сезона. Мы хотим показать, что сильнее "МЮ", а для этого надо снова выиграть, показав хороший футбол. Да, год назад мы вылетели (в 1/4 уступив "Роме"), и мы не хотим повторения такого сценария. Думаю, нам под силу выиграть, плюс, на нашей стороне будут болельщики", – цитирует тер Штегена пресс-служба УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.