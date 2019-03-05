Месси и Коутиньо - в заявке "Барселоны" на матч с "МЮ"

"Барселона" объявила заявку на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". В нее вошли форварды Лионель Месси и Филиппе Коутиньо.: Тер Штеген, Силлессен;Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Юмтити;: Ракитич, Бускетс, Артур, Аленья, Видаль;Коутиньо, Суарес, Месси, Дембеле, Малком.