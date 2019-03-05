Марк-Андре Тер Штеген: нам нужно помнить, что было в матчах с "Ромой" в прошлом сезоне

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от ответной игры против "Манчестер Юнайтед" (1:0, первый матч)."Мы встречаемся с соперником, который хочет победить. Мы тоже хотим. Да, они выиграли несколько матчей на выезде, а у нас не такое значительное преимущество. Мы хотим не только защитить его, но и увеличить. Для этого нужно провести хорошую игру.Нас ждет очень сложный матч. У них очень быстрые игроки, нужно за ними присматривать, думаю, это и будет ключом к успеху в завтрашней игре, как мы видели в первом матче. Мы хотим доминировать, как и всегда, но если придется защищаться – будем защищаться.Хорошая новость заключается в том, что мы отличаемся от "ПСЖ". Ситуация опасная, преимущество небольшое. Нужно играть как всегда, держать мяч, создавать моменты. Нам не нужно напоминать о том, что было в матчах с "Ромой" в прошлом сезоне. Мы не хотим повторения. Мы должны опираться на предыдущий опыт, но при этом смотреть вперед. Надеюсь, сможем обыграть "МЮ" благодаря болельщикам", – сказал тер Штеген.