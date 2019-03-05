"Барселона" назвала состав на матч с "МЮ"

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|...
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Лента новостей:
20:20
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
15:47
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
15:12
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (7)
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (7)
14:12
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (87)
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (87)
11:33
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (3)
Футбольный мир отреагировал на уничтожение Нотр-Дам де Пари, владелец «Ренна» выделит 100 млн евро (3)
11:08
Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство (18)
Евгений Кафельников - о "Спартаке": команда катится к "Динамо", а тренер говорит про чемпионство (18)
10:03
Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника
Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника
09:58
Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается (3)
Черчесов - о Гулиеве: раздражает, что после ЧМ мы часто говорим о том, что футбола не касается (3)
"Барселона" назвала состав на матч с "МЮ"
"Барселона" объявила состав на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
"Барселона": Тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Артур, Бускетс - Месси, Суарес, Коутиньо.
"Барселона": Тер Штеген - Роберто, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Артур, Бускетс - Месси, Суарес, Коутиньо.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.