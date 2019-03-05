"Барселона" стала первой командой, забившей 100 голов в ЛЧ на своем поле

"Барселона" в эти минуты в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов обыгрывает "Манчестер Юнайтед" (2:0, перерыв).Для каталонского клуба эти голы стали 100-м и 101-м на своем поле в ЛЧ. "Барселона" - первая команда, кому покорилась отметка в 100 домашних голов в турнире.