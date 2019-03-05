Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое

Бывший нападающий "Барселоны" Гари Линекер в своем твиттере выразил восхищение игрой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "МЮ".В первом тайме аргентинец забил два гола."Несравненный Месси выводит "Барселону" вперед. Восхитительно прокинул между ног и грандиозно завершил атаку. Никто другой не может сделать это", – написал Линекер в твиттере.