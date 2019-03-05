"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|...
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Лента новостей:
00:52
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (1)
Кто-нибудь остановит этот "Аякс"?! Вслед за "Реалом" "голландцы" выбили "Ювентус". Восхитительно! (1)
Вчера, 23:59
Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект (1)
Игорь Лебедев предложил возобновить продажу пива на стадионах и готов разработать законопроект (1)
Вчера, 23:55
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов (13)
"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов (13)
Вчера, 23:52
"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1)
"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов (1)
Вчера, 23:42
Арбитр Брых проводит 52-ю игру в Лиге чемпионов
Арбитр Брых проводит 52-ю игру в Лиге чемпионов
Вчера, 23:10
Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое
Гари Линекер - о Месси: никто не способен на такое
Вчера, 21:17
"Барселона" назвала состав на матч с "МЮ" (1)
"Барселона" назвала состав на матч с "МЮ" (1)
Вчера, 21:09
"Ювентус" – "Аякс": Роналду и де Йонг сыграют с первых минут (2)
"Ювентус" – "Аякс": Роналду и де Йонг сыграют с первых минут (2)
Вчера, 21:02
Погба - в старте "МЮ" на матч с "Барселоной"
Погба - в старте "МЮ" на матч с "Барселоной"
Вчера, 20:51
Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках на матчи (4)
Пола Скоулза обвинили в незаконных ставках на матчи (4)
Вчера, 20:30
Павел Мамаев: никому мы вред не собираемся причинять (5)
Павел Мамаев: никому мы вред не собираемся причинять (5)
Вчера, 20:20
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Работник кафе - Мамаеву: вечером смотрел ваш матч с "Зенитом", а утром вы в ресторане. Был удивлен (6)
Вчера, 19:33
Александр Зинченко не сыграет с "Тоттенхэмом"
Александр Зинченко не сыграет с "Тоттенхэмом"
Вчера, 19:17
Антонио Конте может возглавить "Баварию"
Антонио Конте может возглавить "Баварию"
Вчера, 18:24
Сергей Карасев обслужит матч "Краснодар" - "Зенит" (11)
Сергей Карасев обслужит матч "Краснодар" - "Зенит" (11)
Вчера, 18:23
Стало известно, сколько Гулиев заплатил избитому американцу (32)
Стало известно, сколько Гулиев заплатил избитому американцу (32)
Вчера, 18:05
Свидетель Козлов: водитель бычил, дерзко себя вёл (16)
Свидетель Козлов: водитель бычил, дерзко себя вёл (16)
Вчера, 17:54
Охранник стрип-клуба: Кокорин точно заходил к нам раньше (4)
Охранник стрип-клуба: Кокорин точно заходил к нам раньше (4)
Вчера, 16:52
Электрик "Кофемании": у одного стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка (4)
Электрик "Кофемании": у одного стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка (4)
Вчера, 16:21
Вратарь "Арарат-2" был застрелен сегодня ночью
Вратарь "Арарат-2" был застрелен сегодня ночью
Вчера, 15:47
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Полторы тысячи болельщиков "Ростова" были обмануты перекупщиками и не смогли попасть на игру со "Спартаком" (1)
Вчера, 15:35
"Ливерпуль" летом хочет подписать хавбека "Наполи" Зелински (1)
"Ливерпуль" летом хочет подписать хавбека "Наполи" Зелински (1)
Вчера, 15:33
Источник: Виктор Булатов покинет "Спартак-2". Вместо него команду возглавит Шалимов (14)
Источник: Виктор Булатов покинет "Спартак-2". Вместо него команду возглавит Шалимов (14)
Вчера, 15:12
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
Российский пенсионер, выигравший огромную сумму в лотерею, хочет с помощью приза отправится на матч "Барселоны" (6)
Вчера, 15:04
"Оренбургу" запрещено регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Самошниковым
"Оренбургу" запрещено регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Самошниковым
Вчера, 14:12
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (93)
Шмурнов - о суверенном интернете: скоро здесь не будет либо этой думы и этого закона, либо меня (93)
Вчера, 14:10
Данил Полубояринов покинет "Спартак" летом
Данил Полубояринов покинет "Спартак" летом
Вчера, 13:21
Эмре Джан: "Ювентус" уважает "Аякс", но не боится
Эмре Джан: "Ювентус" уважает "Аякс", но не боится
Вчера, 12:28
Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме (1)
Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме (1)
Вчера, 12:15
"Барселона" отказалась от трансфера Луки Йовича (3)
"Барселона" отказалась от трансфера Луки Йовича (3)
"Барселона" разгромила "МЮ" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
"Барселона" с разгромным счетом обыграла "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).
Лига чемпионов
1/4 финала
Матч 1 - 1:0
"Барселона" – "Манчестер Юнайтед" 3:0
Голы: Месси, 16, 20, Коутиньо, 61.
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Альба, Роберто (Семеду, 71), Бускетс, Артур (Видаль, 75), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 81), Суарес, Месси.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Джонс, Янг, Фред, Мактоминэй, Погба, Лингард (Санчес, 80), Марсьяль (Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).
Предупреждения: Суарес, 77.
Лига чемпионов
1/4 финала
Матч 1 - 1:0
"Барселона" – "Манчестер Юнайтед" 3:0
Голы: Месси, 16, 20, Коутиньо, 61.
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Альба, Роберто (Семеду, 71), Бускетс, Артур (Видаль, 75), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 81), Суарес, Месси.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Джонс, Янг, Фред, Мактоминэй, Погба, Лингард (Санчес, 80), Марсьяль (Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).
Предупреждения: Суарес, 77.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.