"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" в гостях обыграл "Ювентус" и вышел в полуфинал турнира.Лига чемпионов1/4 финалаМатч 1 - 1:1Роналду, 28, ван де Бек, 34, де Лигт, 67"Ювентус": Щенсны, Де Шильо (Канселу, 64), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Бентанкур, 80), Дибала (Кин, 46), Роналду."Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи (Синкгравен, 11, Магаллан, 82), ван де Бек, де Йонг, Шёне, Зиеш (Хунтелар, 88), Тадич, Нерес.Предупреждения: Эмре Джан, 69