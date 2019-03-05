"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Херенвен
Ден Хааг
Зволле
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 30 74
2 ПСВ Эйдховен 30 74
3 Фейеноорд 30 56
4 АЗ Алкмаар 30 52
5 Утрехт 30 47
6 Хераклес 30 45
7 Витесс 30 44
8 Виллем II 30 43
9 Гронинген 30 42
10 Херенвен 30 37
11 Ден Хааг 30 36
12 Зволле 30 35
13 ВВВ-Венло 30 34
14 Фортуна С 30 31
15 Эммен 30 29
16 Де Графсхап 30 26
17 Эксельсиор 30 26
18 НАК Бреда 30 22
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"Аякс" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" в гостях обыграл "Ювентус" и вышел в полуфинал турнира.

Лига чемпионов

1/4 финала

Матч 1 - 1:1

"Ювентус" – "Аякс" 1:2

Голы: Роналду, 28, ван де Бек, 34, де Лигт, 67

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо (Канселу, 64), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Бентанкур, 80), Дибала (Кин, 46), Роналду.

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи (Синкгравен, 11, Магаллан, 82), ван де Бек, де Йонг, Шёне, Зиеш (Хунтелар, 88), Тадич, Нерес.

Предупреждения: Эмре Джан, 69
Теги: Ювентус Аякс
Вчера, 23:55
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13
(3)
#13  Яamon   (Сегодня, 00:21)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Победоносный Зенит
А что насчёт лукойла

сп*изженное у государства частным не считается. с лукойлом та же история

Цитата: Победоносный Зенит
что будет с вами без ржд

побултыхаемся в низших дивизионах, поиграем своими воспитанниками. а там, глядишь, найдется спонсор. а не найдется - ничего страшного
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#12  F.Totti.   (Сегодня, 00:17)
  • -3
  •  (7)

Аякс красавцы просто,мало кто ожидал что они смогут выбить Юве в плей оф ЛЧ,это вам ни какие нибудь дубли немотивированные в группе раскатывать,это действительно можно назвать исторической победой!
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#11  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:15)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Яamon
вывод: отсоединить от футбола накуй газпромы, ржд и иже с ними, сделать потолок зарплат и отдать клубы галицким с гинерами. глядишь - раз в 5-7 лет тоже в полуфинал будем ходить

А что насчёт лукойла и что будет с вами без ржд.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#10  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 00:10)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Яamon
вывод: отсоединить от футбола накуй газпромы, ржд и иже с ними, сделать потолок зарплат и отдать клубы галицким с гинерами. глядишь - раз в 5-7 лет тоже в полуфинал будем ходить

и через 150 лет будем как Аякс

Цитата: sparwik53
Причины вылета ПСЖ и Ювентуса отсутствие конкуренции во внутреннем чемпионате. отрыв от второго места в двадцать очков - это не сила лидера, а слабость остальных команд. Привет Рональду передал сегодня Месси дублем в ворота МЮ.

Типа в Голландии есть конкуренция))))))))))))))
1. Аякс 74 очка
2. ПСВ 74
3. Фейеноорд 56
4. АЗ 52
А вот в нашем чемпионате есть конкуренция 2-5 места регулярно местами меняются и что-то в еврокубках результата нет))))


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:04)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Аякс в ЛЧ это что-то. С победой Голландия. Причины вылета ПСЖ и Ювентуса отсутствие конкуренции во внутреннем чемпионате. отрыв от второго места в двадцать очков - это не сила лидера, а слабость остальных команд. Привет Рональду передал сегодня Месси дублем в ворота МЮ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 00:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Браво , " Аякс " !!! Теперь скальп снят и с " Ювентуса " !
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#7  Яamon   (Вчера, 23:59)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
вывод: отсоединить от футбола накуй газпромы, ржд и иже с ними, сделать потолок зарплат и отдать клубы галицким с гинерами. глядишь - раз в 5-7 лет тоже в полуфинал будем ходить
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#6  HM2018  Ростов-на-Дону. (Вчера, 23:59)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Кристина сосатьььььь


--------------------
Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
#5  Antip7   (Вчера, 23:59)
  • +6
  •  (6)

После Клопповской Боруссии, давно такой шикарной комбинационной игры не видел как у Аякса
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  pikaldi  voronezh (Вчера, 23:57)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
***се...я поднял 38000 р
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
#3  лад  USSR (Вчера, 23:57)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Аякс хорош! Получил огромное удовольствие от игры голландцев.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  Bairys  Санкт-Петербург (Вчера, 23:57)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Обалдеть
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Вчера, 23:56)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Во дают.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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