Уго Льорис: нам противостоит одна из лучших команд Европы

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис поделился ожиданиями от ответного матча против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов."Завтра будет совсем другая игра. У нас есть небольшое преимущество, но важно будет сыграть смело. Если мы выйдем на поле с мыслью о том, как забить, то осложним жизнь "Ман Сити".Всегда важно не пропустить на своем поле. Нам противостоит одна из лучших команд Европы. Она способна забить уйму мячей, стоит только сопернику проявить слабость. 1:0 – отличный результат", – цитирует Льориса пресс-служба УЕФА.