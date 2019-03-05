У «Манчестер Юнайтед» был шанс, но Де Хеа не справился с магией Месси, дальше идёт «Барселона»

Автор дубля - Лео Месси

Усреднённые позиции игроков, оранжевые - "Барселона", синие - "Манчестер Юнайтед"

Удары в первые 20 минут матча. Оранжевые - "Барселона", синие - "МЮ"

Слева - тепловая карта Бускетса, справа - Погба

«Барселона» буднично разобралась с «Манчестер Юнайтед», убив интригу ещё в первые 20 минут встречи. Каталонцы дали шанс сопернику вернуться в двухматчевое противостояние, провалив дебют, но «красные дьяволы» свои шансы упустили. Дальше на поле уже была лишь одна команда, которая справедливо вышла в полуфинал.– об окончании пути «МЮ» в Лиге чемпионов.Давайте признаем, «Манчестер Юнайтед» должен был остановиться ещё на предыдущей стадии, когда в Париже произошло настоящее чудо. Тем не менее, у «МЮ» был реальный шанс продлить эту сказку. Удивительно, но «Барселона» сверхпрагматичного Эрнесто Вальверде подарила сопернику несколько шикарных возможностей открыть счёт. И в первые минуты матча на «Камп Ноу» казалось, что «Манчестер Юнайтед» действительно слишком рано списали со счетов.Наставник «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер решил сыграть в гостях смело. Так, гости фактически использовали схему с тремя нападающими, сделав выбор в пользу лёгкой атаки. Тройку впереди сформировали Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард и Антони Марсьяль, помогать им должен был Поль Погба, Скотт Мактоминай превратился в классического box-to-box полузащитника, а Фред – в диспетчера, действующего в глубине поля. Сюрпризом стала позиция Виктора Линделёфа, который превратился в правого защитника. Видимо, швед должен был закрывать сверхактивного Жорди Альбу, который в последние годы превратился в главного ассистента Месси.В принципе, «Барса» использовала аналогичную расстановку с тремя нападающими и подвижным треугольником в центре поля. Зеркальные схемы должны были нивелировать сильные стороны соперников.Казалось, что «Барселона» немного опешила от стартового натиска «Манчестер Юнайтед». В первые 10 минут встречи гости нанесли три удара по воротам соперника, а сразу после стартового свистка мог (и должен был) отличиться Рэшфорд. Форвард «МЮ» фактически вышел один на один с Марком-Андре Тер-Штегеном, но с носка пробил в перекладину. Лучший момент в матче манкунианцы упустили. К слову, в оставшиеся 80 минут гости нанесли лишь в два раза больше ударов, чем в первые 10.Как это часто бывает в матчах с «Барселоной», каталонцы предоставили сопернику шанс, после чего и сами взялись за дело. Впрочем, говорить о каком-то великолепии команды Вальверде тоже не приходится: «Юнайтед» буквально подарил два гола сопернику, после чего игра была окончена. Сперва Эшли Янг абсолютно безалаберно потерял мяч на фланге, после чего Лионель Месси мастерски обыграл Фреда, а затем отправил мяч впритирку со штангой. А ещё через несколько минут под магией Месси не устоял Давид де Хеа. Голкипер «Манчестер Юнайтед» не смог отразить простой удар аргентинца, пропустив мяч под рукой. Естественно, что после двух звонких оплеух «МЮ» уже не мог думать о камбэке даже при всей фартовости Сульшера.В результате «МЮ» нанёс в первые 20 минут четыре удара по воротам, а «Барселона» - два. Но оба выстрела каталонцев оказались результативными, хотя удары хозяева наносили из куда менее выгодных позиций.После того, как «Манчестер Юнайтед» пропустил два, в следующий раунд можно было выходить лишь в случае трёх забитых мячей. В хэппи-энд уже не верил никто, а матч начал носить статус товарищеского уже после 20-й минуты. В оставшиеся 70 минут игры «Барселона» показала товар лицом: классный мяч забил Фелипе Коутиньо, которого вроде бы как хочет приобрести «МЮ». У гостей передать привет бывшим мог Алексис Санчес, который в концовке появился на поле.После матча Сульшер рассуждал о том, что «Манчестер Юнайтед» ещё очень далёк от уровня «Барселоны». Наверное, так и есть. Но, как показалось, в этом двухраундовом противостоянии «красных дьяволов» подвело отсутствие опыта. «Манчестер Юнайтед» в обоих матчах упустил реальные и полумоменты, действуя слишком «мандражно» в самую ответственную минуту. Да, «Барселона» была лучше и интереснее, но англичане могли дать сопернику бой, вместо этого получилось 0:4.Очевидно, что современному «Манчестер Юнайтед» не хватает духа победителей. Эти игроки уже привыкли к тому, что они представляют собой второй эшелон английского чемпионата. По сути, в команде лишь две настоящие звезды мирового уровня – де Хеа и Погба. Но оба в итоге подвели свою команду. Погба заслуживает особого упоминания, в очередной раз французский хавбек был одним из худших на поле. В этом матче француз отдал лишь 42 передачи, у Мактоминая – 40, у Фреда – 72 (!!). Погба практически не обострял игру, а после потерь лишь недовольно размахивал руками.Действительно, Сульшеру предстоит проделать титаническую работу, чтобы вернуть «МЮ» на прежний уровень. И, конечно, норвежцу нужно хорошенько подумать о том, вокруг кого строить новую команду. Должен ли Погба находиться в центре этой пирамиды?Месси, 16, 20, Коутиньо, 61.тер Штеген, Лангле, Пике, Альба, Роберто (Семеду, 71), Бускетс, Артур (Видаль, 75), Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 81), Суарес, Месси.Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Джонс, Янг, Фред, Мактоминэй, Погба, Лингард (Санчес, 80), Марсьяль (Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).Суарес, 77.- твиттер "Барселоны", WhoScored, Goal.com