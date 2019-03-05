Маурисио Покеттино: мы намерены сражаться с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити"."Победа над "Ман Сити" в первом матче стало отличным результатом, но мы очень хорошо знаем, что еще ничего не решено. Мы верим в то, что можем показать свою силу. Мы намерены сражаться.Мы знаем, насколько силен наш соперник, они могут показать очень высокий темп с самого начала матча. Наша задача – попытаться остановить их, показать атакующую игру. Мы должны верить, что мы можем остановить их и показать наши сильные сторон", - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.