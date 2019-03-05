Деян Ловрен из-за болезни не сыграет с "Порту"

"Ливерпуль" назвал заявку на ответный четвертьфинал Лиги чемпионов против "Порту". В нее из-за болезни не вошел защитник Деян Ловрен.Алиссон, Миньоле, Келлехер: ван Дейк, Гомес, Морено, Робертсон, Матип, Александер-Арнолд: Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Лаллана, Шакири: Фирмино, Мане, Салах, Старридж, Ориги.