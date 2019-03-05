Эпические герои Амстердама: этих игроков "Аякса" растащат топ-клубы

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ Эйдховен
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|7
|Витесс
|30
|44
|8
|Виллем II
|30
|43
|9
|Гронинген
|30
|42
|10
|Херенвен
|30
|37
|11
|Ден Хааг
|30
|36
|12
|Зволле
|30
|35
|13
|ВВВ-Венло
|30
|34
|14
|Фортуна С
|30
|31
|15
|Эммен
|30
|29
|16
|Де Графсхап
|30
|26
|17
|Эксельсиор
|30
|26
|18
|НАК Бреда
|30
|22
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Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ Эйдховен
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|30
|56
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|30
|45
|...
|18
|НАК Бреда
|30
|22
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Эпические герои Амстердама: этих игроков "Аякса" растащат топ-клубы
«Аякс» уже совершенно точно стал главным открытием нынешнего сезона. Амстердамцы поочерёдно сняли скальпы с «Реала» и «Ювентуса». И в отличие от парижского чуда «Манчестер Юнайтед» в успехах «Аякса» не было ничего случайного. Самое удивительное, что амстердцамы действительно были лучше своих соперников! Жаль то, что с большой долей вероятности герои «Аякса» покинут команду в межсезонье. Rusfootball.info – о тех, кого растащат европейские топ-клубы.
Андре Онана. Голкипер «Аякса» Онана стал одним из героев туринского вечера. 23-летний камерунец в нескольких эпизодах выручал свою команду. Отличный матч он провёл и в ответной игре 1/8 финала с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». К слову, Онана и вовсе мог выступать за «Барселону», в академии каталонцев он находился с 13-летнего возраста. Но африканец решил, что пробиться в первую команду будет проще в другом месте. По сути, на итоговое решение Андре повлияло подписание Яспера Силлессенна, вместе с ним рухнули надежды стать резервным вратарём «Барселоны». Впрочем, сам Онана прямо говорит, что однажды хотел бы вернуться в каталонский клуб. Голкипер, судя по сообщениям испанских СМИ, входит в шорт-лист «Барселоны». Так, якобы каталонцы готовы продать Силлессена, а в качестве возможной замены рассматривают именно камерунца. Что ж, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он действительно очень хорош.
Маттейс де Лигт. С 99% вероятностью «Аякс» летом покинет 19-летний защитник де Лигт, который считается одной из главных звёзд этой команды. За талантливейшим игроком охотятся многие топ-клубы. Сейчас руководство «Аякса» даже не думает о том, как удержать игрока. Скорее, голландцы выбирают среди десятков предложений, о чём прямо сказал наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. «Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю. Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. Он сменит команду летом, но я не знаю, будет это «Барселона»или «Бавария», - сказал тренер амстердамцев. Фаворитом в борьбе за Де Лигта считается «Барселона», недавно Луи ван Гаал посоветовал защитнику переходить именно в каталонский клуб. К тому же, в этом случае он продолжит играть вместе с Френки де Йонгом, ещё одним футболистом «Аякса». Сделку по де Йонгу «Барселона» уже, судя по сообщениям СМИ, закрыла.
Давид Нерес. Бразильский форвард «Аякса» принял непосредственное участие в победе голландцев в двухматчевом противостоянии. Нерес забил важнейший мяч в первой встрече. Только посмотрите на этот сольный шедевр!
Видимо, Нерес продолжит карьеру в АПЛ. По крайней мере, недавно сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Эвертона» и «Арсенала». Также на игрока претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Есть и более экзотические варианты. Например, футболист попал на карандаш скаутов китайского «Гуанчжоу»
Нуссаир Мазрауи. 21-летний защитник «Аякса» помог своей команде добраться до четвертьфинала. В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» именно Мазрауи чудом остановил мяч на боковой линии, после чего гости забили на «Бернабеу» один из ключевых мячей.Пока об интересе к Мазрауи ничего неизвестно, но нет сомнений, что такого великолепного вингера, да ещё и в столь юном возрасте будут вести ведущие клубы.
Френки де Йонг. Очередной де Йонг – главная звезда нынешнего «Аякса». 21-летний защитник реально может сыграть фактически на любой позиции. Когда он выполняет роль центрдефа, легко трансформируется в опорника с прекрасным пасом. Например, в первом тайме ответного матча с «Реалом» де Йонг отдал 29 точных передач – больше, чем любой другой игрок на поле. Также Френки отлично действует и в полузащите, а при необходимости может сыграть и форварда. Неудивительно, что 21-летний голландец приглянулся «Барселоне». Каталонцы уже приобрели игрока за 75 млн евро, а в контракте прописали отступные в 400 млн евро.
Душан Тадич. История сербского форварда «Аякса» просто удивительна. Тадич без особого блеска играл в АПЛ за «Саутгемптон», после чего перешёл в клуб из Амстердама, где он и засверкал. В текущем сезоне Тадич принял участие в 50 голах своей команды в 48 матчах! Его удивительные передачи в играх с «Реалом» - настоящее искусство.
Тадичу уже 30 лет, поэтому вряд ли какой-то из топ-клубов будет рассматривать его в качестве долгосрочного варианта. Тем не менее, сербом активно интересуются «Бавария» и «Манчестер Сити». Да и как не интересоваться нападающим, который забил 22 мяча в 30 матчах.
Фото - AFP, Uefa, BTSports
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Андре Онана. Голкипер «Аякса» Онана стал одним из героев туринского вечера. 23-летний камерунец в нескольких эпизодах выручал свою команду. Отличный матч он провёл и в ответной игре 1/8 финала с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». К слову, Онана и вовсе мог выступать за «Барселону», в академии каталонцев он находился с 13-летнего возраста. Но африканец решил, что пробиться в первую команду будет проще в другом месте. По сути, на итоговое решение Андре повлияло подписание Яспера Силлессенна, вместе с ним рухнули надежды стать резервным вратарём «Барселоны». Впрочем, сам Онана прямо говорит, что однажды хотел бы вернуться в каталонский клуб. Голкипер, судя по сообщениям испанских СМИ, входит в шорт-лист «Барселоны». Так, якобы каталонцы готовы продать Силлессена, а в качестве возможной замены рассматривают именно камерунца. Что ж, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он действительно очень хорош.
This will restore your faith in football ?— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 16, 2019
Onana and Tadic lead the celebrations after claiming another heavyweight scalp in Turin ???
Inside the Ajax dressing room ? pic.twitter.com/UHPyXOoZ0i
Эмоции игроков "Аякса" после победы над "Юве"
Маттейс де Лигт. С 99% вероятностью «Аякс» летом покинет 19-летний защитник де Лигт, который считается одной из главных звёзд этой команды. За талантливейшим игроком охотятся многие топ-клубы. Сейчас руководство «Аякса» даже не думает о том, как удержать игрока. Скорее, голландцы выбирают среди десятков предложений, о чём прямо сказал наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. «Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю. Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. Он сменит команду летом, но я не знаю, будет это «Барселона»или «Бавария», - сказал тренер амстердамцев. Фаворитом в борьбе за Де Лигта считается «Барселона», недавно Луи ван Гаал посоветовал защитнику переходить именно в каталонский клуб. К тому же, в этом случае он продолжит играть вместе с Френки де Йонгом, ещё одним футболистом «Аякса». Сделку по де Йонгу «Барселона» уже, судя по сообщениям СМИ, закрыла.
Давид Нерес. Бразильский форвард «Аякса» принял непосредственное участие в победе голландцев в двухматчевом противостоянии. Нерес забил важнейший мяч в первой встрече. Только посмотрите на этот сольный шедевр!
? Недолго радовался «Ювентус». Нерес сравнял счет уже на первой минуте второго тайма.https://t.co/3LiP7yRbz5— Матч ТВ (@MatchTV) April 10, 2019
#АяксЮвентус pic.twitter.com/B51u9A1S5k
Видимо, Нерес продолжит карьеру в АПЛ. По крайней мере, недавно сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Эвертона» и «Арсенала». Также на игрока претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Есть и более экзотические варианты. Например, футболист попал на карандаш скаутов китайского «Гуанчжоу»
Нуссаир Мазрауи. 21-летний защитник «Аякса» помог своей команде добраться до четвертьфинала. В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» именно Мазрауи чудом остановил мяч на боковой линии, после чего гости забили на «Бернабеу» один из ключевых мячей.Пока об интересе к Мазрауи ничего неизвестно, но нет сомнений, что такого великолепного вингера, да ещё и в столь юном возрасте будут вести ведущие клубы.
Френки де Йонг. Очередной де Йонг – главная звезда нынешнего «Аякса». 21-летний защитник реально может сыграть фактически на любой позиции. Когда он выполняет роль центрдефа, легко трансформируется в опорника с прекрасным пасом. Например, в первом тайме ответного матча с «Реалом» де Йонг отдал 29 точных передач – больше, чем любой другой игрок на поле. Также Френки отлично действует и в полузащите, а при необходимости может сыграть и форварда. Неудивительно, что 21-летний голландец приглянулся «Барселоне». Каталонцы уже приобрели игрока за 75 млн евро, а в контракте прописали отступные в 400 млн евро.
?? 90% pass completion this season for Frenkie de Jong ?#UCL pic.twitter.com/aON6doNvsy— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2019
Статистика передач Де Йонга в нынешнем сезоне в ЛЧ
Душан Тадич. История сербского форварда «Аякса» просто удивительна. Тадич без особого блеска играл в АПЛ за «Саутгемптон», после чего перешёл в клуб из Амстердама, где он и засверкал. В текущем сезоне Тадич принял участие в 50 голах своей команды в 48 матчах! Его удивительные передачи в играх с «Реалом» - настоящее искусство.
Du?an Tadi? has been directly involved in 50 goals this season for Ajax in all competitions:— Squawka Football (@Squawka) April 13, 2019
• 48 games
• 32 goals
• 18 assists
What a season he's having. ? pic.twitter.com/aCujxu8DID
Статистика Тадича в нынешнем сезоне
Тадичу уже 30 лет, поэтому вряд ли какой-то из топ-клубов будет рассматривать его в качестве долгосрочного варианта. Тем не менее, сербом активно интересуются «Бавария» и «Манчестер Сити». Да и как не интересоваться нападающим, который забил 22 мяча в 30 матчах.
Фото - AFP, Uefa, BTSports
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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