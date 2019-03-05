Эпические герои Амстердама: этих игроков "Аякса" растащат топ-клубы

Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Херенвен
Ден Хааг
Зволле
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 30 74
2 ПСВ Эйдховен 30 74
3 Фейеноорд 30 56
4 АЗ Алкмаар 30 52
5 Утрехт 30 47
6 Хераклес 30 45
7 Витесс 30 44
8 Виллем II 30 43
9 Гронинген 30 42
10 Херенвен 30 37
11 Ден Хааг 30 36
12 Зволле 30 35
13 ВВВ-Венло 30 34
14 Фортуна С 30 31
15 Эммен 30 29
16 Де Графсхап 30 26
17 Эксельсиор 30 26
18 НАК Бреда 30 22
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Новости партнеров

Эпические герои Амстердама: этих игроков "Аякса" растащат топ-клубы

«Аякс» уже совершенно точно стал главным открытием нынешнего сезона. Амстердамцы поочерёдно сняли скальпы с «Реала» и «Ювентуса». И в отличие от парижского чуда «Манчестер Юнайтед» в успехах «Аякса» не было ничего случайного. Самое удивительное, что амстердцамы действительно были лучше своих соперников! Жаль то, что с большой долей вероятности герои «Аякса» покинут команду в межсезонье. Rusfootball.info – о тех, кого растащат европейские топ-клубы.

Эпические герои Амстердама: этих игроков "Аякса" растащат топ-клубы


Андре Онана. Голкипер «Аякса» Онана стал одним из героев туринского вечера. 23-летний камерунец в нескольких эпизодах выручал свою команду. Отличный матч он провёл и в ответной игре 1/8 финала с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». К слову, Онана и вовсе мог выступать за «Барселону», в академии каталонцев он находился с 13-летнего возраста. Но африканец решил, что пробиться в первую команду будет проще в другом месте. По сути, на итоговое решение Андре повлияло подписание Яспера Силлессенна, вместе с ним рухнули надежды стать резервным вратарём «Барселоны». Впрочем, сам Онана прямо говорит, что однажды хотел бы вернуться в каталонский клуб. Голкипер, судя по сообщениям испанских СМИ, входит в шорт-лист «Барселоны». Так, якобы каталонцы готовы продать Силлессена, а в качестве возможной замены рассматривают именно камерунца. Что ж, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он действительно очень хорош.


Эмоции игроков "Аякса" после победы над "Юве"


Маттейс де Лигт. С 99% вероятностью «Аякс» летом покинет 19-летний защитник де Лигт, который считается одной из главных звёзд этой команды. За талантливейшим игроком охотятся многие топ-клубы. Сейчас руководство «Аякса» даже не думает о том, как удержать игрока. Скорее, голландцы выбирают среди десятков предложений, о чём прямо сказал наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. «Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю. Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. Он сменит команду летом, но я не знаю, будет это «Барселона»или «Бавария», - сказал тренер амстердамцев. Фаворитом в борьбе за Де Лигта считается «Барселона», недавно Луи ван Гаал посоветовал защитнику переходить именно в каталонский клуб. К тому же, в этом случае он продолжит играть вместе с Френки де Йонгом, ещё одним футболистом «Аякса». Сделку по де Йонгу «Барселона» уже, судя по сообщениям СМИ, закрыла.

Давид Нерес. Бразильский форвард «Аякса» принял непосредственное участие в победе голландцев в двухматчевом противостоянии. Нерес забил важнейший мяч в первой встрече. Только посмотрите на этот сольный шедевр!



Видимо, Нерес продолжит карьеру в АПЛ. По крайней мере, недавно сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Эвертона» и «Арсенала». Также на игрока претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Есть и более экзотические варианты. Например, футболист попал на карандаш скаутов китайского «Гуанчжоу»

Нуссаир Мазрауи. 21-летний защитник «Аякса» помог своей команде добраться до четвертьфинала. В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» именно Мазрауи чудом остановил мяч на боковой линии, после чего гости забили на «Бернабеу» один из ключевых мячей.Пока об интересе к Мазрауи ничего неизвестно, но нет сомнений, что такого великолепного вингера, да ещё и в столь юном возрасте будут вести ведущие клубы.

Френки де Йонг. Очередной де Йонг – главная звезда нынешнего «Аякса». 21-летний защитник реально может сыграть фактически на любой позиции. Когда он выполняет роль центрдефа, легко трансформируется в опорника с прекрасным пасом. Например, в первом тайме ответного матча с «Реалом» де Йонг отдал 29 точных передач – больше, чем любой другой игрок на поле. Также Френки отлично действует и в полузащите, а при необходимости может сыграть и форварда. Неудивительно, что 21-летний голландец приглянулся «Барселоне». Каталонцы уже приобрели игрока за 75 млн евро, а в контракте прописали отступные в 400 млн евро.


Статистика передач Де Йонга в нынешнем сезоне в ЛЧ


Душан Тадич. История сербского форварда «Аякса» просто удивительна. Тадич без особого блеска играл в АПЛ за «Саутгемптон», после чего перешёл в клуб из Амстердама, где он и засверкал. В текущем сезоне Тадич принял участие в 50 голах своей команды в 48 матчах! Его удивительные передачи в играх с «Реалом» - настоящее искусство.


Статистика Тадича в нынешнем сезоне


Тадичу уже 30 лет, поэтому вряд ли какой-то из топ-клубов будет рассматривать его в качестве долгосрочного варианта. Тем не менее, сербом активно интересуются «Бавария» и «Манчестер Сити». Да и как не интересоваться нападающим, который забил 22 мяча в 30 матчах.

Фото - AFP, Uefa, BTSports

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Аякс Ювентус Де Йонг Тадич Де Лигт
Сегодня, 11:39
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#1  safonas   (Сегодня, 11:46)
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вот кто действительно работает с молодежью!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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