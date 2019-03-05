Эпические герои Амстердама: этих игроков "Аякса" растащат топ-клубы

This will restore your faith in football ?



Onana and Tadic lead the celebrations after claiming another heavyweight scalp in Turin ???



Inside the Ajax dressing room ? pic.twitter.com/UHPyXOoZ0i — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 16, 2019

Эмоции игроков "Аякса" после победы над "Юве"

? Недолго радовался «Ювентус». Нерес сравнял счет уже на первой минуте второго тайма.https://t.co/3LiP7yRbz5



#АяксЮвентус pic.twitter.com/B51u9A1S5k — Матч ТВ (@MatchTV) April 10, 2019

?? 90% pass completion this season for Frenkie de Jong ?#UCL pic.twitter.com/aON6doNvsy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2019

Статистика передач Де Йонга в нынешнем сезоне в ЛЧ

Du?an Tadi? has been directly involved in 50 goals this season for Ajax in all competitions:



• 48 games

• 32 goals

• 18 assists



What a season he's having. ? pic.twitter.com/aCujxu8DID — Squawka Football (@Squawka) April 13, 2019

Статистика Тадича в нынешнем сезоне

«Аякс» уже совершенно точно стал главным открытием нынешнего сезона. Амстердамцы поочерёдно сняли скальпы с «Реала» и «Ювентуса». И в отличие от парижского чуда «Манчестер Юнайтед» в успехах «Аякса» не было ничего случайного. Самое удивительное, что амстердцамы действительно были лучше своих соперников! Жаль то, что с большой долей вероятности герои «Аякса» покинут команду в межсезонье.– о тех, кого растащат европейские топ-клубы.Голкипер «Аякса» Онана стал одним из героев туринского вечера. 23-летний камерунец в нескольких эпизодах выручал свою команду. Отличный матч он провёл и в ответной игре 1/8 финала с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». К слову, Онана и вовсе мог выступать за «Барселону», в академии каталонцев он находился с 13-летнего возраста. Но африканец решил, что пробиться в первую команду будет проще в другом месте. По сути, на итоговое решение Андре повлияло подписание Яспера Силлессенна, вместе с ним рухнули надежды стать резервным вратарём «Барселоны». Впрочем, сам Онана прямо говорит, что однажды хотел бы вернуться в каталонский клуб. Голкипер, судя по сообщениям испанских СМИ, входит в шорт-лист «Барселоны». Так, якобы каталонцы готовы продать Силлессена, а в качестве возможной замены рассматривают именно камерунца. Что ж, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он действительно очень хорош.С 99% вероятностью «Аякс» летом покинет 19-летний защитник де Лигт, который считается одной из главных звёзд этой команды. За талантливейшим игроком охотятся многие топ-клубы. Сейчас руководство «Аякса» даже не думает о том, как удержать игрока. Скорее, голландцы выбирают среди десятков предложений, о чём прямо сказал наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. «Вероятность того, что де Лигт останется в «Аяксе», равна нулю. Есть много клубов, которые заинтересованы в нем. Он сменит команду летом, но я не знаю, будет это «Барселона»или «Бавария», - сказал тренер амстердамцев. Фаворитом в борьбе за Де Лигта считается «Барселона», недавно Луи ван Гаал посоветовал защитнику переходить именно в каталонский клуб. К тому же, в этом случае он продолжит играть вместе с Френки де Йонгом, ещё одним футболистом «Аякса». Сделку по де Йонгу «Барселона» уже, судя по сообщениям СМИ, закрыла.Бразильский форвард «Аякса» принял непосредственное участие в победе голландцев в двухматчевом противостоянии. Нерес забил важнейший мяч в первой встрече. Только посмотрите на этот сольный шедевр!Видимо, Нерес продолжит карьеру в АПЛ. По крайней мере, недавно сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Эвертона» и «Арсенала». Также на игрока претендуют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Есть и более экзотические варианты. Например, футболист попал на карандаш скаутов китайского «Гуанчжоу»21-летний защитник «Аякса» помог своей команде добраться до четвертьфинала. В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» именно Мазрауи чудом остановил мяч на боковой линии, после чего гости забили на «Бернабеу» один из ключевых мячей.Пока об интересе к Мазрауи ничего неизвестно, но нет сомнений, что такого великолепного вингера, да ещё и в столь юном возрасте будут вести ведущие клубы.Очередной де Йонг – главная звезда нынешнего «Аякса». 21-летний защитник реально может сыграть фактически на любой позиции. Когда он выполняет роль центрдефа, легко трансформируется в опорника с прекрасным пасом. Например, в первом тайме ответного матча с «Реалом» де Йонг отдал 29 точных передач – больше, чем любой другой игрок на поле. Также Френки отлично действует и в полузащите, а при необходимости может сыграть и форварда. Неудивительно, что 21-летний голландец приглянулся «Барселоне». Каталонцы уже приобрели игрока за 75 млн евро, а в контракте прописали отступные в 400 млн евро.История сербского форварда «Аякса» просто удивительна. Тадич без особого блеска играл в АПЛ за «Саутгемптон», после чего перешёл в клуб из Амстердама, где он и засверкал. В текущем сезоне Тадич принял участие в 50 голах своей команды в 48 матчах! Его удивительные передачи в играх с «Реалом» - настоящее искусство.Тадичу уже 30 лет, поэтому вряд ли какой-то из топ-клубов будет рассматривать его в качестве долгосрочного варианта. Тем не менее, сербом активно интересуются «Бавария» и «Манчестер Сити». Да и как не интересоваться нападающим, который забил 22 мяча в 30 матчах.