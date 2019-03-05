У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба

Ajax has now played 1750 consecutive games with at least one Academy graduate in the starting team. A streak that started back in 1982. ?



‘Creating History with The Future.’

?????#Ajax #AjaxYouth #ForTheFuture #ajaexc pic.twitter.com/KiQJiHuByw — Ajax Youth Academy (@AjaxYA) April 13, 2019

Во вчерашнем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" со счетом 2:1.Эта игра была для "Аякса" 1750-й подряд, в которой в стартовом составе выходил как минимум один выпускник академии клуба. Эта полоса началась еще в 1982 году и продолжается до сих пор.