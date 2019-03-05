У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба

Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Аякс
ПСВ Эйдховен
Фейеноорд
АЗ Алкмаар
Утрехт
Хераклес
Витесс
Виллем II
Гронинген
Херенвен
Ден Хааг
Зволле
ВВВ-Венло
Фортуна С
Эммен
Де Графсхап
Эксельсиор
НАК Бреда
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19 
Нидерланды: Эредивизи 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Аякс 30 74
2 ПСВ Эйдховен 30 74
3 Фейеноорд 30 56
4 АЗ Алкмаар 30 52
5 Утрехт 30 47
6 Хераклес 30 45
7 Витесс 30 44
8 Виллем II 30 43
9 Гронинген 30 42
10 Херенвен 30 37
11 Ден Хааг 30 36
12 Зволле 30 35
13 ВВВ-Венло 30 34
14 Фортуна С 30 31
15 Эммен 30 29
16 Де Графсхап 30 26
17 Эксельсиор 30 26
18 НАК Бреда 30 22
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У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба

Во вчерашнем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" со счетом 2:1.

Эта игра была для "Аякса" 1750-й подряд, в которой в стартовом составе выходил как минимум один выпускник академии клуба. Эта полоса началась еще в 1982 году и продолжается до сих пор.

Теги: Аякс Ювентус
Сегодня, 14:14
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(1)
#4  специалист  дагестан (Сегодня, 15:37)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Анжи»
зачем придумывать велосипед, вот пример отличной школы, которая зарабатывает хорошо, можно же с ними организовать обмен опытом итд, нам бы 4-5 таких школ, ну хоть наполовину как он, есть же в России талантливые дети........
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 15:04)
  • +1
  •  (1)
online

мож и у Краснодара также будет, предпосылки к этому неплохие есть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 14:40)
  • +2
  •  (4)

voron (CSKA),
Вот у кого нужно учиться !!! А не заниматься хрен пойми чем .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 14:24)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Неудивительно, у Аякса одна из лучших футбольных школ в мире, а кто то её и вовсе считает самой продуктивной и постоянной
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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