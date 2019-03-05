Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы

Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Торино
Лацио
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что верит в светлое будущее команды, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

"Летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы. Если вы заметили, на поле вышли относительно молодые игроки. Считаю, что они смогут расти вместе с Аллегри. Мы продолжим развитие проекта с ним. Скоро мы выиграем восьмое чемпионство подряд. Это экстраординарно. Надо принять во внимание, что когда мы пришли в проект, клуб занимал 43-е место в рейтинге УЕФА, а сейчас он пятый. Об этом нельзя забывать", – цитирует Sky Italia Аньелли.
Теги: Ювентус
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