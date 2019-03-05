"Аякс" стал первым полуфиналистом ЛЧ не из топ-5 лиг Европы за последние 14 лет

"Аякс" накануне в гостях обыграл "Ювентус" (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).Таким образом, амстердамцы стали первым с 2005 года голландским клубом в полуфинале турнира и первой командой не из топ-5 европейских чемпионатов.Весной 2005 года ПСВ в 1/2 финала Лиги чемпионов уступил "Милану" (0:2, 3:1).