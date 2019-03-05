Федерико Бернардески: рано или поздно мы выиграем Лигу чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески высказался после ответного матча с "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Аякса", что позволило голландской команде впервые с 1997 года выйти в полуфинал турнира.Бернардески также прокомментировал слова президента «Ювентуса», согласно которым главный тренер Массимилиано Аллегри остается в команде."Рад, что президент подтвердил информацию о том, что Аллегри остается на следующий сезон. Это важный сигнал, который говорит о том, что тренер хочет взять Лигу чемпионов и сделает все возможное, чтобы построить команду, способную ее выиграть. Не сомневаюсь, что рано или поздно мы выиграем этот турнир", — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.