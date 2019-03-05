Тоби Алдервейрелд: "Аякс", твои парни возвращаются домой

Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Тоби Алдервейрелд поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/2 финала Лиги чемпионов с "Аяксом"."Мы творим историю! "Аякс", твои парни возвращаются домой. Ян Вертонген, Кристиан Эриксен, Давинсон Санчес", - написал 30-летний игрок "шпор" в твиттере.Напомним, все четверо в разное время выступали за "Аякс". Алдервейрелд - с 2008 по 2013 год, Вертонген - с 2006 по 2012 год, Эриксен - с 2010 по 2013 год, Санчес - с 2016 по 2017 год.