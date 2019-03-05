Маурисио Почеттино про матч с "Манчестер Сити": за это мы и любим футбол

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов."То, как все закончилось — невероятно. Я так счастлив и горд. Мои игроки — герои. Я очень рад за них и за фанатов. В концовке столько всего произошло в голове, я был невероятно расстроен, а потом гол "Сити" отменили. За это мы и любим футбол. Сегодня мы показали большой характер в невероятной игре", - цитирует Почеттино BT Sport.