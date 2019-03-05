Юрген Клопп: "Ливерпуль" забил свои голы, во втором тайме было проще контролировать игру

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (1)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (1)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
01:18
Определились все пары полуфинала (1)
Определились все пары полуфинала (1)
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (1)
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (1)
Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (16)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (16)
Вчера, 23:09
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Вчера, 22:37
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (25)
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (25)
Вчера, 22:26
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Вчера, 22:10
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (1)
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (1)
Вчера, 21:41
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (11)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (11)
Вчера, 21:35
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Вчера, 21:10
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (3)
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (3)
Вчера, 20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (31)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (31)
Вчера, 20:33
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Вчера, 20:13
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Вчера, 19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Вчера, 19:04
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Вчера, 18:50
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (5)
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (5)
Вчера, 18:47
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Вчера, 17:37
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Вчера, 17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" (1)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" (1)
Вчера, 16:38
Яго Аспас продлил контракт с "Сельтой"
Яго Аспас продлил контракт с "Сельтой"
Вчера, 16:21
Роман Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет "МС", мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 (3)
Роман Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет "МС", мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 (3)
Вчера, 16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Вчера, 15:55
Алан Чочиев - о суде над Кокориным: цирк продолжается. Судный день настанет для всех! (11)
Алан Чочиев - о суде над Кокориным: цирк продолжается. Судный день настанет для всех! (11)
Вчера, 15:37
"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы (2)
"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы (2)
Юрген Клопп: "Ливерпуль" забил свои голы, во втором тайме было проще контролировать игру
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Порту" (4:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"У нас были свои моменты - не слишком много, но мы свои голы забили. Нам нужны были сейвы Алиссона. Во втором тайме у "Порту" стало меньше энергии, так что контролировать игру нам стало проще. Мы знали, что они не смогу держать такое же давление, как в первые 30 минут, поэтому использовали Фирмино и Хендерсона именно так.
Кажется, мы единственный клуб в полуфинале, который был там и в прошлом году. Я впервые буду играть против "Барселоны" не в товарищеском матче, так что с нетерпением этого жду", - цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
"У нас были свои моменты - не слишком много, но мы свои голы забили. Нам нужны были сейвы Алиссона. Во втором тайме у "Порту" стало меньше энергии, так что контролировать игру нам стало проще. Мы знали, что они не смогу держать такое же давление, как в первые 30 минут, поэтому использовали Фирмино и Хендерсона именно так.
Кажется, мы единственный клуб в полуфинале, который был там и в прошлом году. Я впервые буду играть против "Барселоны" не в товарищеском матче, так что с нетерпением этого жду", - цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.