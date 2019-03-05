Эмерик Лапорт: горжусь командой

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт поблагодарил болельщиков после поражения от "Тоттенхэма" в 1/4 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (4:3, первая игра – 0:1)."Мы отдали все силы и боролись до самого конца. Горжусь командой, продолжим работать над следующими задачами. Спасибо вам за невероятную поддержку", – написал Лапорт в своем твиттере.