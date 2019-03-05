Ян Вертонген: все просто рухнули на поле, но VAR вдруг спас нас

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген рассказал о незабитом голе Рахима Стерлинга в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4).После просмотра видеоповторов главный арбитр матча Джюнейт Чакир не засчитал гол Стерлинга, забитый в добавленное ко второму тайму время. Этот гол вывел бы в полуфинал "Ман Сити"."Обычно вы апеллируете к судьям по поводу офсайда или фола. Но в этот раз никто не думал об офсайде, все просто рухнули вниз. Оставалось несколько минут, я попытался всех поднять. Но вдруг из ниоткуда возник VAR и спас нас" , - цитирует Вертонгена пресс-служба УЕФА.