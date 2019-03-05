"Манчестер Сити" поздравил "Тоттенхэм" с выходом в полуфинал ЛЧ

"Манчестер Сити" в твиттере ответил на пост аккаунта "Тоттенхэма" о выходе клуба в полуфинал Лиги чемпионов."Наши поздравления, ребята. Удачи вам", - написали "горожане".Игра "Манчестер Сити" со "шпорами" закончилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Уже в первые 11 минут встречи противники забили по два мяча.При этом на 90+3-й минуте судья матча Джюнейт Чакыр с помощью системы видеопомощи арбитру (VAR) отменил гол Рахима Стерлинга, который мог бы изменить итогового участника полуфинала. Но в эпизоде, предшествующему забитому мячу, в офсайде оказался Серхио Агуэро.