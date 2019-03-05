|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Россия РПЛ 2018/19
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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
На этой неделе прошли ответные встречи четвертьфинала Лиги чемпионов. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал четырех футболистов, которые могут быть названы лучшим игроком недели.
В числе номинантов есть капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и хавбек "Аякса" Маттейс де Лигт.
Месси оформил дубль в игре с "Манчестер Юнайтед" (3:0), Фирмино отметился голом в матче с "Порту" (4:1), Сон забил два мяча в ворота "Манчестер Сити" (3:4), а гол и 7 выносов де Лигта помогли "Аяксу" выбить из турнира "Ювентус" (2:1).
"Газета.ру"
В числе номинантов есть капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и хавбек "Аякса" Маттейс де Лигт.
Месси оформил дубль в игре с "Манчестер Юнайтед" (3:0), Фирмино отметился голом в матче с "Порту" (4:1), Сон забил два мяча в ворота "Манчестер Сити" (3:4), а гол и 7 выносов де Лигта помогли "Аяксу" выбить из турнира "Ювентус" (2:1).
"Газета.ру"
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