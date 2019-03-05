Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

На этой неделе прошли ответные встречи четвертьфинала Лиги чемпионов. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал четырех футболистов, которые могут быть названы лучшим игроком недели.В числе номинантов есть капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин и хавбек "Аякса" Маттейс де Лигт.Месси оформил дубль в игре с "Манчестер Юнайтед" (3:0), Фирмино отметился голом в матче с "Порту" (4:1), Сон забил два мяча в ворота "Манчестер Сити" (3:4), а гол и 7 выносов де Лигта помогли "Аяксу" выбить из турнира "Ювентус" (2:1).