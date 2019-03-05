Александр Ляказетт: не зря я отрабатывал штрафные на тренировках

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
03:08
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (1)
Руслан Пименов: надеюсь, что в матче "Краснодар" - "Зенит" игра будет похожа на ту, что видели во встрече "Сити" - "Тоттенхэм" (1)
Вчера, 23:58
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
"Наполи" снова проиграл "Арсеналу" и вылетел из Лиги Европы (1)
Вчера, 23:51
"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы (1)
"Валенсия" вышла в полуфинал Лиги Европы (1)
Вчера, 23:16
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (5)
Лилиан Тюрам: люди умирают, пересекая Средиземное море, но кого это трогает так же, как пожар в Нотр-Даме? (5)
Вчера, 23:09
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (2)
Александр Кержаков: Чалов способен заиграть в Европе (2)
Вчера, 22:27
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Юношеская сборная России обыграла Румынию (3)
Вчера, 22:13
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
Вчера, 21:38
Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео) (4)
Рафаэл Ван дер Варт стал профессиональным дротистом (видео) (4)
Вчера, 21:21
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
Вчера, 20:36
Илья Кутепов успешно перенес операцию (2)
Илья Кутепов успешно перенес операцию (2)
Вчера, 19:25
Сильвестр Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте
Сильвестр Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте
Вчера, 18:38
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Вчера, 18:27
Daily Mirror: "Челси" нашел замену Азару (1)
Daily Mirror: "Челси" нашел замену Азару (1)
Вчера, 18:15
Шесть спортсменов вошли в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time (1)
Шесть спортсменов вошли в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time (1)
Вчера, 17:50
Садио Мане: я хочу стать легендой не только для "Ливерпуля", но и для всей премьер-лиги
Садио Мане: я хочу стать легендой не только для "Ливерпуля", но и для всей премьер-лиги
Вчера, 17:49
"Уфа" представила проект своего нового стадиона (фото) (4)
"Уфа" представила проект своего нового стадиона (фото) (4)
Вчера, 17:11
AS: Диего Коста отказался тренироваться с "Атлетико" (1)
AS: Диего Коста отказался тренироваться с "Атлетико" (1)
Вчера, 16:41
"Айнтрахт" выкупил Луку Йовича у "Бенфики" (1)
"Айнтрахт" выкупил Луку Йовича у "Бенфики" (1)
Вчера, 16:26
У защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого родился ребенок (8)
У защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого родился ребенок (8)
Вчера, 16:16
Массимо Каррера поздравил "Спартак" с днем рождения (фото) (4)
Массимо Каррера поздравил "Спартак" с днем рождения (фото) (4)
Вчера, 15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
Вчера, 15:08
Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса" (12)
Криштиану Роналду может уйти из "Ювентуса" (12)
Александр Ляказетт: не зря я отрабатывал штрафные на тренировках
Форвард "Арсенала" Александр Ляказетт - о матче с "Наполи" (1:0), в котором он забил единственный мяч.
"Я отрабатывал штрафные на тренировках. Как выяснилось, это было не зря. Гол получился красивым, но главное, что мы победили. С нетерпением ждем полуфинала", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
"Я отрабатывал штрафные на тренировках. Как выяснилось, это было не зря. Гол получился красивым, но главное, что мы победили. С нетерпением ждем полуфинала", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.