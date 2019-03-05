Геннадий Орлов: Клопп такие ловушки выставит против Месси!

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем противостоянии "Барселоны" и "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов."Я думаю, что это будет сумасшедший матч. Потому что это не противостояние Салаха и Месси, нет. Это противостояние Клоппа и Вальверде. Клопп сильнее.Клопп такие выставит ловушки против Месси! Его будут ловить в центре. Он же проходит, как нож сквозь масло. Вот просто нож в масло. Но! Ему можно сделать ловушки. Клопп это знает. Немецкая система.Шансы - 50 на 50. К "Ливерпулю" симпатия больше сейчас, но все равно - 50 на 50. Месси - это фактор", - сказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".