Четыре английских клуба сыграют в полуфиналах еврокубков впервые за 35 лет

Четыре английских клуба обеспечили себе место в полуфиналах еврокубков.17 апреля в ответных матчах путевку в полуфинал Лиги чемпионов заработали "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Лондонский клуб проиграл "Манчестер Сити" со счетом 3:4, однако вышел в следующую стадию благодаря правилу выездного гола, который оформил в первом матче. Ливерпульская команда уверенно разгромила "Порту" с общим счетом 6:1.18 апреля в полуфинал Лиги Европы вышли "Арсенал", который был сильнее "Наполи" (3:0 по сумме двух матчей), и "Челси", переигравший чешскую "Славию" (5:3 по сумме двух матчей).По информации Opta, впервые с сезона-1983/84 сразу четыре английские команды сыграют в полуфиналах еврокубков. 35 лет назад "Ливерпуль" принял участие в Кубке европейских чемпионов и в итоге выиграл турнир, "Манчестер Юнайтед" добрался до полуфинала Кубка Кубков, а "Ноттингем Форест" и "Тоттенхэм" играли в полуфинале Кубка УЕФА.