Уле-Гуннар Сульшер: не стыдно вылететь из Лиги чемпионов, играя с "Барселоной"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал последние результаты команды."Когда оглядываешься назад и думаешь, где мы были и где находимся сейчас, то понимаешь, что это невероятно. Да, мы потерпели поражение в обоих матчах с «Барселоной», вылетели из Кубка Англии и проиграли "Арсеналу" в Премьер-лиге. Мы не испытываем радости, когда не побеждаем, но не стыдно вылететь из Лиги чемпионов в результате игр с "Барселоной".Знаем, куда хотим попасть, но есть определённый разрыв. Мы его чётко видим и хотим преодолеть. Каждый день усердно трудимся с игроками, чтобы сократить отставание. Наш персонал демонстрирует невероятную скорость и качество работы. Надеюсь, мы увидим результаты", - цитирует Сульшера пресс-служба "Манчестер Юнайтед".