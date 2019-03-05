Ян Вертонген разбил голову до крови и был заменен (фото)

Jan Vertonghen suffers nasty head injury in clash against Ajaxhttps://t.co/vJMeiFqplD pic.twitter.com/tuTajSsSFm — Mirror Football (@MirrorFootball) April 30, 2019

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген был заменен на 39-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионом против "Аякса".Бельгиец сильно столкнулся головой с партнером по команде после того, как вратарь соперника Андре Онана пошел на перехват.У Вертонгена сильно пошла кровь из носа. Ему оказали мединскую помощь и вывели за пределы поля. Защитник через некотрое время вернулся на газон, но сразу же попросил замену. На поле вышел Мусса Сиссоко.