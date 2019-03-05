"Аякс" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Новости партнеров

"Аякс" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов

"Аякс" взял верх над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов - 1:0.

Лига чемпионов

1/2 финала

"Тоттенхэм" – "Аякс" 0:1

Гол: ван де Бек, 15

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Фойт, 80), Санчес, Алдервейрелд, Вертонген (Сиссоко, 39), Ваньяма, Роуз (Дэвис, 80), Эриксен, Алли, Моура, Льоренте.

"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шоне (Мазрауи, 65), Зиеш (Хунтелар, 87), Тадич, Нерес, Тальяфико.

Предупреждения: Тальяфико, 30, Велтман, 63
Теги: Тоттенхэм Аякс
Сегодня, 00:00
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(2)
#6  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Женёка,Потеряли темп, сбили настрой, да что угодно) голландцы до этого непрерывно и очень интересно атаковали, а вынужденная долгая остановка это прекратила.
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#5  Antip7   (Сегодня, 00:20)
  • 0
  •  (2)

Цитата: iDEAD
Цитата: Poshehonec
Аяксу надо было дожимать "шпор" в первом тайме, но травма Вертонгена поломала игру. Во втором сказка закончилась, к сожалению... Результат закономерен.
Но как голландцы работают с мячом!!! Песня!

набор слов


Видно Сиссоко напугал Аякс
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#4  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 00:19)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Аяксу надо было дожимать "шпор" в первом тайме, но травма Вертонгена поломала игру

Как травма игрока Тоттенхэма поломала игру Аяксу?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#3  iDEAD  Череповец (Сегодня, 00:13)
  • 0
  •  (6)

Цитата: Poshehonec
Аяксу надо было дожимать "шпор" в первом тайме, но травма Вертонгена поломала игру. Во втором сказка закончилась, к сожалению... Результат закономерен.
Но как голландцы работают с мячом!!! Песня!

набор слов
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  Poshehonec  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:10)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Аяксу надо было дожимать "шпор" в первом тайме, но травма Вертонгена поломала игру. Во втором сказка закончилась, к сожалению... Результат закономерен.
Но как голландцы работают с мячом!!! Песня!
Регистрация: 5.10.2018 [жалоба]
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 00:05)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Волга НН»
Тоттенхэм это пздц ,целая поленница бревен.Не понимаю как они умудрились до полуфинала дойти.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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