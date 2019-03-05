|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|31
|42
|10
|Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|ВВВ-Венло
|32
|38
|13
|Зволле
|31
|35
|14
|Фортуна С
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
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Сказка продолжается: «Аякс» дал новый мастер-класс в Лиге чемпионов, победив в Лондоне «Тоттенхэм»
«Аякс», ставший главным открытием плей-офф Лиги чемпионов, явно не собирается довольствоваться заработанным статусом. В первом полуфинальном матче турнира голландцы одержали гостевую победу над «Тоттенхэмом», после чего приблизили исторический выход в финал главного турнира Европы. Rusfootball.info – о победе удивительного клуба из Нидерландов.
Перед первым полуфинальным матчем было очень интересно посмотреть на план на игру, который выберут главные тренеры обеих команд. Сложно сказать, решил ли Маурисио Почеттино перестраховаться, но в первые 45 минут лондонцы мало напоминали хозяев. Складывалось впечатление, что это не молодёжь из Амстердама впервые играет на столь высоком уровне, а «шпоры». Конечно, стоит учитывать и тот факт, что футболисты «Тоттенхэма» впервые добрались до полуфинала Лиги чемпионов, но ведь в АПЛ они регулярно встречаются с топовыми командами, чего не скажешь об «Аяксе» с выступлением в Эредивизии.
В первые 25 минут на поле была фактически одна команда. Хозяева первый удар по воротам соперника нанесли в середине тайма. К тому моменту «Аякс» уже пробил шесть раз и вполне закономерно открыл счёт (хотя и не покидает сомнение, что Ван де Беек всё-таки забрался в микроскопический офсайд. За первые 25 минут матча лондонцы сделали лишь 11 передач в финальную треть поля. У «Аякса» таких пасов было 72 (!!). Тотальное доминирование гостей наглядно отображает карта передач в финальную треть.
«Аякс» был лучше абсолютно во всём. Голландцы гораздо чаще перехватывали мяч, заставляли соперника ошибаться, а «Тоттенхэм» не мог ничего придумать в центре и на чужой половине поля. К слову, «Аякс» стал лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов, которая выиграла матчи в гостях в 1/8, 1/4 и 1/2 финала турнира. Ранее таких успехов добивались лишь «Бавария» и «Реал».
Кадровый дефицит, тяжёлый сезон
Понятно, что на игре хозяев негативно сказалось отсутствие сразу двух ключевых игроков – Гарри Кейна и Сон Хын Мина. Английский форвард залечивает травму, корейский вингер отбывает дисквалификацию. Без Сон Хын Мина, пожалуй, лучшего игрока «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне, весь груз креатива лёг на Деле Алли. В концовке сезона Кристиан Эриксен окончательно выдохся (может, датчанин уже думает о том, где окажется летом?). Эриксен хоть и довольно регулярно получал мяч (62 касания, больше, чем у других полузащитников «Тоттенхэма»), но совсем не впечатлил. Датчанин при этом отдал всего две обостряющие передачи, что совсем мало для столь яркого игрока. Чуть интереснее действовал Деле Алли, но и он без Сон Хын Мина выглядел довольно бледно.
Впрочем, главной проблемой «Тоттенхэма» стали не игра в центре поля, а действия у чужой штрафной. Несмотря на то, что на острие атаки у лондонцев был огромный Фернандо Льоренте, хозяева практически не задействовали его главные качества. Так, за весь матч они сделали лишь 14 навесов! А на первый тайм пришлись лишь три навесные передачи. Удивительные цифры – Льоренте стал лидером «Тоттенхэма» по количеству обводок, их у испанца было шесть!! Как вообще так могло получиться?
План Почеттино на эту игру так и остался загадкой. Видимо, причиной невнятной игры лондонцев стало отсутствие свежести. Об усталости после тяжёлого сезона в Англии говорят уже давно. Не зря FA даже приняло революционное решение, предполагающее отмену традиционного Boxing Day.
Очевидно, что «Тоттенхэм» оказался в более сложной ситуации, чем соперник. В Эредивизии решили перенести на неделю тур, чтобы амстердамцы смогли лучше подготовиться к ключевым матчам еврокубкового сезона. В Англии «Тоттенхэму» приходится продолжать игру в сумасшедшем ритме. И в концовке сезона лондонцам нельзя сбавлять обороты, ведь на кону находится место в топ-4 и потенциальная путёвка в Лигу чемпионов.
«Аякс» в первом матче выглядел свежее. Футболисты амстердамского клуба успевали буквально везде. Стоит посмотреть на тепловую карту Френки де Йонга, который со следующего сезона станет игроком «Барселоны». Это действительно впечатляет.
Зрелость «Аякса»
По предыдущим матчам «Аякса» в плей-офф складывалось впечатление некой безбашенности, которая явно могла навредить голландцам. Например, в ответном матче с «Реалом» «Аякс» был готов добивать соперника, рискуя нарваться на гол. В Лондоне «Аякс» сыграл куда прагматичнее и умнее. Во втором тайме футболисты «Аякса» в первую очередь попытались обезопасить собственные ворота, а бонусом ещё и могли забить: удар Нереса пришёлся в штангу.
Во втором тайме «Аякс» отдал инициативу сопернику, После перерыва хозяева нанесли 7 ударов по воротам против 4 голландского клуба. В финальную треть поля лондонцы сделали 100 передач, но к заветному голу так и не приблизились. «Аякс» очень грамотно сдержал натиск лондонцев, а в условиях отсутствия реального креатива удержать нужный счёт оказалось вполне по силам. Теперь «Аякс» отправляется на домашний матч в качестве явного фаворита, хотя пока ещё делать выводы рано.
Важно то, что в ответном матче сыграет Сон Хын Мин. «Тоттенхэм» в четвертьфинале уже показал готовность играть ярко и результативно на чужом поле, на «Этихаде» лондонцы забили трижды. Но и «Аякс» продемонстрировал, что может сыграть прагматично. А в контратаках амстердамцы опасны вдвойне, футболисты «Реала» не дадут соврать.
Лига чемпионов
1/2 финала
"Тоттенхэм" – "Аякс" 0:1
Гол: ван де Бек, 15
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Фойт, 80), Санчес, Алдервейрелд, Вертонген (Сиссоко, 39), Ваньяма, Роуз (Дэвис, 80), Эриксен, Алли, Моура, Льоренте.
"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шоне (Мазрауи, 65), Зиеш (Хунтелар, 87), Тадич, Нерес, Тальяфико.
Предупреждения: Тальяфико, 30, Велтман, 63
Фото - WhoScored, Guardian
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Перед первым полуфинальным матчем было очень интересно посмотреть на план на игру, который выберут главные тренеры обеих команд. Сложно сказать, решил ли Маурисио Почеттино перестраховаться, но в первые 45 минут лондонцы мало напоминали хозяев. Складывалось впечатление, что это не молодёжь из Амстердама впервые играет на столь высоком уровне, а «шпоры». Конечно, стоит учитывать и тот факт, что футболисты «Тоттенхэма» впервые добрались до полуфинала Лиги чемпионов, но ведь в АПЛ они регулярно встречаются с топовыми командами, чего не скажешь об «Аяксе» с выступлением в Эредивизии.
В первые 25 минут на поле была фактически одна команда. Хозяева первый удар по воротам соперника нанесли в середине тайма. К тому моменту «Аякс» уже пробил шесть раз и вполне закономерно открыл счёт (хотя и не покидает сомнение, что Ван де Беек всё-таки забрался в микроскопический офсайд. За первые 25 минут матча лондонцы сделали лишь 11 передач в финальную треть поля. У «Аякса» таких пасов было 72 (!!). Тотальное доминирование гостей наглядно отображает карта передач в финальную треть.
Оранжевые точки - передачи в финальную треть "Тоттенхэма" в первые 25 минут, синие точки - передачи "Аякса"
«Аякс» был лучше абсолютно во всём. Голландцы гораздо чаще перехватывали мяч, заставляли соперника ошибаться, а «Тоттенхэм» не мог ничего придумать в центре и на чужой половине поля. К слову, «Аякс» стал лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов, которая выиграла матчи в гостях в 1/8, 1/4 и 1/2 финала турнира. Ранее таких успехов добивались лишь «Бавария» и «Реал».
Кадровый дефицит, тяжёлый сезон
Понятно, что на игре хозяев негативно сказалось отсутствие сразу двух ключевых игроков – Гарри Кейна и Сон Хын Мина. Английский форвард залечивает травму, корейский вингер отбывает дисквалификацию. Без Сон Хын Мина, пожалуй, лучшего игрока «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне, весь груз креатива лёг на Деле Алли. В концовке сезона Кристиан Эриксен окончательно выдохся (может, датчанин уже думает о том, где окажется летом?). Эриксен хоть и довольно регулярно получал мяч (62 касания, больше, чем у других полузащитников «Тоттенхэма»), но совсем не впечатлил. Датчанин при этом отдал всего две обостряющие передачи, что совсем мало для столь яркого игрока. Чуть интереснее действовал Деле Алли, но и он без Сон Хын Мина выглядел довольно бледно.
Впрочем, главной проблемой «Тоттенхэма» стали не игра в центре поля, а действия у чужой штрафной. Несмотря на то, что на острие атаки у лондонцев был огромный Фернандо Льоренте, хозяева практически не задействовали его главные качества. Так, за весь матч они сделали лишь 14 навесов! А на первый тайм пришлись лишь три навесные передачи. Удивительные цифры – Льоренте стал лидером «Тоттенхэма» по количеству обводок, их у испанца было шесть!! Как вообще так могло получиться?
Dangerous ball into the box. Llorente: #UCL #TOTAJA pic.twitter.com/P7TeuCDoLY— Goal (@goal) April 30, 2019
Новый мем: Льоренте - в чужой штрафной
План Почеттино на эту игру так и остался загадкой. Видимо, причиной невнятной игры лондонцев стало отсутствие свежести. Об усталости после тяжёлого сезона в Англии говорят уже давно. Не зря FA даже приняло революционное решение, предполагающее отмену традиционного Boxing Day.
Очевидно, что «Тоттенхэм» оказался в более сложной ситуации, чем соперник. В Эредивизии решили перенести на неделю тур, чтобы амстердамцы смогли лучше подготовиться к ключевым матчам еврокубкового сезона. В Англии «Тоттенхэму» приходится продолжать игру в сумасшедшем ритме. И в концовке сезона лондонцам нельзя сбавлять обороты, ведь на кону находится место в топ-4 и потенциальная путёвка в Лигу чемпионов.
«Аякс» в первом матче выглядел свежее. Футболисты амстердамского клуба успевали буквально везде. Стоит посмотреть на тепловую карту Френки де Йонга, который со следующего сезона станет игроком «Барселоны». Это действительно впечатляет.
Безумная тепловая карта Де Йонга
Зрелость «Аякса»
По предыдущим матчам «Аякса» в плей-офф складывалось впечатление некой безбашенности, которая явно могла навредить голландцам. Например, в ответном матче с «Реалом» «Аякс» был готов добивать соперника, рискуя нарваться на гол. В Лондоне «Аякс» сыграл куда прагматичнее и умнее. Во втором тайме футболисты «Аякса» в первую очередь попытались обезопасить собственные ворота, а бонусом ещё и могли забить: удар Нереса пришёлся в штангу.
Во втором тайме «Аякс» отдал инициативу сопернику, После перерыва хозяева нанесли 7 ударов по воротам против 4 голландского клуба. В финальную треть поля лондонцы сделали 100 передач, но к заветному голу так и не приблизились. «Аякс» очень грамотно сдержал натиск лондонцев, а в условиях отсутствия реального креатива удержать нужный счёт оказалось вполне по силам. Теперь «Аякс» отправляется на домашний матч в качестве явного фаворита, хотя пока ещё делать выводы рано.
Важно то, что в ответном матче сыграет Сон Хын Мин. «Тоттенхэм» в четвертьфинале уже показал готовность играть ярко и результативно на чужом поле, на «Этихаде» лондонцы забили трижды. Но и «Аякс» продемонстрировал, что может сыграть прагматично. А в контратаках амстердамцы опасны вдвойне, футболисты «Реала» не дадут соврать.
Лига чемпионов
1/2 финала
"Тоттенхэм" – "Аякс" 0:1
Гол: ван де Бек, 15
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Фойт, 80), Санчес, Алдервейрелд, Вертонген (Сиссоко, 39), Ваньяма, Роуз (Дэвис, 80), Эриксен, Алли, Моура, Льоренте.
"Аякс": Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, ван де Бек, де Йонг, Шоне (Мазрауи, 65), Зиеш (Хунтелар, 87), Тадич, Нерес, Тальяфико.
Предупреждения: Тальяфико, 30, Велтман, 63
Фото - WhoScored, Guardian
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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