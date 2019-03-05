Маурисио Почеттино: "Аякс" был энергичнее "Тоттенхэма"

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|...
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ Эйдховен
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ Алкмаар
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|...
|18
|НАК Бреда
|32
|22
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Маурисио Почеттино: "Аякс" был энергичнее "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения от "Аякса" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:1) отметил, что команде не хватило энергии.
"Считаю, первый тайм мы начали плохо. "Аякс" был энергичнее нас, и я считаю, что недостаток активных действий и привел к проблемам. Постепенно мы освоились, заиграли получше. Но вообще-то мы планировали действовать так с самого начала.
Мы еще живы, счет пока всего 0:1, и нужно верить в себя. Попробуем выиграть в Голландии. Во втором тайме мы диктовали "Аяксу" свои условия, хотя моментов создали мало. Если проанализировать эпизод с голом, мы действовали расхлябанно, наш подход к делу не был правильным. Но я беру на себя всю ответственность, поскольку являюсь тренером этой команды"– цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА .
"Считаю, первый тайм мы начали плохо. "Аякс" был энергичнее нас, и я считаю, что недостаток активных действий и привел к проблемам. Постепенно мы освоились, заиграли получше. Но вообще-то мы планировали действовать так с самого начала.
Мы еще живы, счет пока всего 0:1, и нужно верить в себя. Попробуем выиграть в Голландии. Во втором тайме мы диктовали "Аяксу" свои условия, хотя моментов создали мало. Если проанализировать эпизод с голом, мы действовали расхлябанно, наш подход к делу не был правильным. Но я беру на себя всю ответственность, поскольку являюсь тренером этой команды"– цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА .
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