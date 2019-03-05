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Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Теневой финал? Сегодня зарубятся «Барселона» и «Ливерпуль»

Гениальный Месси против лучшего защитника Англии ван Дейка, встреча с бывшей командой для Коутиньо и Суареса, а ещё, похоже, последняя возможность для Клоппа не остаться без трофея в этом сезоне.

У кого комфортнее условия?

«Блауграна» в предыдущей игре против «Леванте» оформила победу в Примере. Это было неизбежно, учитывая, какой отрыв имели каталонцы последние недели в испанском чемпионате. Вообще, очевидно беречь силы на Лигу Чемпионов «Барселона» начала ещё после стратегической победы над преследующим «Атлетико». Но официальное подтверждение успеха раскрепостило команду окончательно – теперь уже наверняка можно думать только о еврокубках.

Теневой финал? Сегодня зарубятся «Барселона» и «Ливерпуль»

«Барса» и «Бавария» - чемпионы, «ПСЖ» опять в неудачниках

О такой степени комфорта «Ливерпуль» может только мечтать. Скаузеры грызутся в чемпионате с «Манчестером» и не имеют права терять очки. Но всё выглядит так, будто «золото» АПЛ «красные» снова упустят – команда Клоппа разбазарила ранней весной своё преимущество и теперь зависит от соперника: если «Сити» не оступится, чемпионом «Ливерпулю» не стать никак.

А команда Пепа сейчас в большом порядке.

Такая ситуация наверняка довлеет и рассеивает внимание. С одной стороны, сконцентрированной «Барсе» куда легче. С другой – не выпала ли команда Вальверде из боевого ритма, пока чинно доигрывала в Ла Лиге? Например, во вчерашнем полуфинале прочнее расклеившегося в лиге «Тоттенхэма» оказался «Аякс», который вовсю рубится с «ПСВ» в Эредвизи.

Бывшие скаузеры

Нынешние звезды каталонцев Суарсес и Коутиньо стали большими игроками именно в «Ливерпуле». Уругвайский форвард переехал в «Барсу» ещё в 2014-м, бразилец – через три года. Так что для них этот полуфинал будет особенной мотивацией. Суарес по этому поводу успел довольно сурово высказаться:


- Буду ли отмечать гол, если забью «Ливерпулю»? Я благодарен за все, что дал мне этот клуб. Но вы меня знаете. Как только я выйду на поле, то ни о какой дружбе, товарищах и мыслях о приятных моментах не будет и речи. Я буду с огромным чувством гордости защищать цвета «Барселоны», - сказал Суарес.

Очевидно, что пощады «красным» от своей прежней звезды ждать не стоит. Правда, для Суареса последние туры получились очень насыщенными. В отличие от главной звезды команды Месси, который много отдыхал, Суарсес пахал без перерывов.

Непривычная ситуация

Впрочем, нужна ли игрокам «блауграны» дополнительная мотивация вообще? Если на то пошло, в настоящий момент «Ливерпуль» выступает в Лиге Чемпионов даже успешнее. Для банды Клоппа (если они пройдут «Барсу») эту будет второй финал за два сезона, а вот каталонцы давно не пробивались дальше четвертьфинала.

В прошлом году попалась обескураживающая «Рома», которая выжила в перестрелке благодаря правилу гостевого мяча. Ещё за год до этого – в кои-то веки хорошо себя показавший против сильного противника «Ювентус». А ещё раньше – строптивый «Атлетико».

За последние шесть лет тенденция следующая – либо «Барселона» не проходит дальше четвертьфинала (так было в подавляющем большинстве случаев), либо выигрывает Лигу Чемпионов (так было однажды – в 2015).

И на этом моменте «Ливерпулю» должно было стать тревожно.

Отдохнувший Месси против ван Дейка, который уже играл на «Камп Ноу»

Легендарного аргентинца берегли с тех пор, как стало ясно, что чемпионство от «Барселоны» не уплывёт. В апреле «блауграна» провела 8 матчей, и Лео Месси не было в стартовом составе в 4-х из них. У Лионеля давно так не провисала статистика – раньше подобные провалы бывали только из-за травм. Сейчас же, очевидно, Вальверде просто приберёг звезду на решающие матчи.


Одну английскую команду (в прошлом раунд «Барса» встречалась с «МЮ») Месси раскусил без проблем – своим дублем в домашней игре он решил все вопросы в этой паре. Но у Сульшера не было ван Дейка. Если и есть в мире человек, способный помешать Месси, - это он.

Лучший английский защитник, кстати, уже играл на «Камп Ноу». В 2013, когда голландец ещё выступал за шотландский «Селтик», он приезжал в Каталонию со своей тогдашней командой и проиграл 1:6.

Но теперь другой и ван Дейк, и его партнёры. Так что на этот раз шансов у него будет наверняка больше.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Global Look Press
Теги: Барселона Ливерпуль Месси ван Дейк Коутиньо Суарсес
Сегодня, 12:36
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