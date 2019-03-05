Теневой финал? Сегодня зарубятся «Барселона» и «Ливерпуль»

Гениальный Месси против лучшего защитника Англии ван Дейка, встреча с бывшей командой для Коутиньо и Суареса, а ещё, похоже, последняя возможность для Клоппа не остаться без трофея в этом сезоне.«Блауграна» в предыдущей игре против «Леванте» оформила победу в Примере. Это было неизбежно, учитывая, какой отрыв имели каталонцы последние недели в испанском чемпионате. Вообще, очевидно беречь силы на Лигу Чемпионов «Барселона» начала ещё после стратегической победы над преследующим «Атлетико». Но официальное подтверждение успеха раскрепостило команду окончательно – теперь уже наверняка можно думать только о еврокубках.О такой степени комфорта «Ливерпуль» может только мечтать. Скаузеры грызутся в чемпионате с «Манчестером» и не имеют права терять очки. Но всё выглядит так, будто «золото» АПЛ «красные» снова упустят – команда Клоппа разбазарила ранней весной своё преимущество и теперь зависит от соперника: если «Сити» не оступится, чемпионом «Ливерпулю» не стать никак.А команда Пепа сейчас в большом порядке.Такая ситуация наверняка довлеет и рассеивает внимание. С одной стороны, сконцентрированной «Барсе» куда легче. С другой – не выпала ли команда Вальверде из боевого ритма, пока чинно доигрывала в Ла Лиге? Например, во вчерашнем полуфинале прочнее расклеившегося в лиге «Тоттенхэма» оказался «Аякс», который вовсю рубится с «ПСВ» в Эредвизи.Нынешние звезды каталонцев Суарсес и Коутиньо стали большими игроками именно в «Ливерпуле». Уругвайский форвард переехал в «Барсу» ещё в 2014-м, бразилец – через три года. Так что для них этот полуфинал будет особенной мотивацией. Суарес по этому поводу успел довольно сурово высказаться:- Буду ли отмечать гол, если забью «Ливерпулю»? Я благодарен за все, что дал мне этот клуб. Но вы меня знаете. Как только я выйду на поле, то ни о какой дружбе, товарищах и мыслях о приятных моментах не будет и речи. Я буду с огромным чувством гордости защищать цвета «Барселоны», - сказал Суарес.Очевидно, что пощады «красным» от своей прежней звезды ждать не стоит. Правда, для Суареса последние туры получились очень насыщенными. В отличие от главной звезды команды Месси, который много отдыхал, Суарсес пахал без перерывов.Впрочем, нужна ли игрокам «блауграны» дополнительная мотивация вообще? Если на то пошло, в настоящий момент «Ливерпуль» выступает в Лиге Чемпионов даже успешнее. Для банды Клоппа (если они пройдут «Барсу») эту будет второй финал за два сезона, а вот каталонцы давно не пробивались дальше четвертьфинала.В прошлом году попалась обескураживающая «Рома», которая выжила в перестрелке благодаря правилу гостевого мяча. Ещё за год до этого – в кои-то веки хорошо себя показавший против сильного противника «Ювентус». А ещё раньше – строптивый «Атлетико».За последние шесть лет тенденция следующая – либо «Барселона» не проходит дальше четвертьфинала (так было в подавляющем большинстве случаев), либо выигрывает Лигу Чемпионов (так было однажды – в 2015).И на этом моменте «Ливерпулю» должно было стать тревожно.Легендарного аргентинца берегли с тех пор, как стало ясно, что чемпионство от «Барселоны» не уплывёт. В апреле «блауграна» провела 8 матчей, и Лео Месси не было в стартовом составе в 4-х из них. У Лионеля давно так не провисала статистика – раньше подобные провалы бывали только из-за травм. Сейчас же, очевидно, Вальверде просто приберёг звезду на решающие матчи.Одну английскую команду (в прошлом раунд «Барса» встречалась с «МЮ») Месси раскусил без проблем – своим дублем в домашней игре он решил все вопросы в этой паре. Но у Сульшера не было ван Дейка. Если и есть в мире человек, способный помешать Месси, - это он.Лучший английский защитник, кстати, уже играл на «Камп Ноу». В 2013, когда голландец ещё выступал за шотландский «Селтик», он приезжал в Каталонию со своей тогдашней командой и проиграл 1:6.Но теперь другой и ван Дейк, и его партнёры. Так что на этот раз шансов у него будет наверняка больше.