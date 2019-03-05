Теневой финал? Сегодня зарубятся «Барселона» и «Ливерпуль»

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|...
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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"Тоттенхэм" - "Аякс": составы команд
Теневой финал? Сегодня зарубятся «Барселона» и «Ливерпуль»
Гениальный Месси против лучшего защитника Англии ван Дейка, встреча с бывшей командой для Коутиньо и Суареса, а ещё, похоже, последняя возможность для Клоппа не остаться без трофея в этом сезоне.
У кого комфортнее условия?
«Блауграна» в предыдущей игре против «Леванте» оформила победу в Примере. Это было неизбежно, учитывая, какой отрыв имели каталонцы последние недели в испанском чемпионате. Вообще, очевидно беречь силы на Лигу Чемпионов «Барселона» начала ещё после стратегической победы над преследующим «Атлетико». Но официальное подтверждение успеха раскрепостило команду окончательно – теперь уже наверняка можно думать только о еврокубках.
«Барса» и «Бавария» - чемпионы, «ПСЖ» опять в неудачниках
О такой степени комфорта «Ливерпуль» может только мечтать. Скаузеры грызутся в чемпионате с «Манчестером» и не имеют права терять очки. Но всё выглядит так, будто «золото» АПЛ «красные» снова упустят – команда Клоппа разбазарила ранней весной своё преимущество и теперь зависит от соперника: если «Сити» не оступится, чемпионом «Ливерпулю» не стать никак.
А команда Пепа сейчас в большом порядке.
Такая ситуация наверняка довлеет и рассеивает внимание. С одной стороны, сконцентрированной «Барсе» куда легче. С другой – не выпала ли команда Вальверде из боевого ритма, пока чинно доигрывала в Ла Лиге? Например, во вчерашнем полуфинале прочнее расклеившегося в лиге «Тоттенхэма» оказался «Аякс», который вовсю рубится с «ПСВ» в Эредвизи.
Бывшие скаузеры
Нынешние звезды каталонцев Суарсес и Коутиньо стали большими игроками именно в «Ливерпуле». Уругвайский форвард переехал в «Барсу» ещё в 2014-м, бразилец – через три года. Так что для них этот полуфинал будет особенной мотивацией. Суарес по этому поводу успел довольно сурово высказаться:
- Буду ли отмечать гол, если забью «Ливерпулю»? Я благодарен за все, что дал мне этот клуб. Но вы меня знаете. Как только я выйду на поле, то ни о какой дружбе, товарищах и мыслях о приятных моментах не будет и речи. Я буду с огромным чувством гордости защищать цвета «Барселоны», - сказал Суарес.
Очевидно, что пощады «красным» от своей прежней звезды ждать не стоит. Правда, для Суареса последние туры получились очень насыщенными. В отличие от главной звезды команды Месси, который много отдыхал, Суарсес пахал без перерывов.
Непривычная ситуация
Впрочем, нужна ли игрокам «блауграны» дополнительная мотивация вообще? Если на то пошло, в настоящий момент «Ливерпуль» выступает в Лиге Чемпионов даже успешнее. Для банды Клоппа (если они пройдут «Барсу») эту будет второй финал за два сезона, а вот каталонцы давно не пробивались дальше четвертьфинала.
В прошлом году попалась обескураживающая «Рома», которая выжила в перестрелке благодаря правилу гостевого мяча. Ещё за год до этого – в кои-то веки хорошо себя показавший против сильного противника «Ювентус». А ещё раньше – строптивый «Атлетико».
За последние шесть лет тенденция следующая – либо «Барселона» не проходит дальше четвертьфинала (так было в подавляющем большинстве случаев), либо выигрывает Лигу Чемпионов (так было однажды – в 2015).
И на этом моменте «Ливерпулю» должно было стать тревожно.
Отдохнувший Месси против ван Дейка, который уже играл на «Камп Ноу»
Легендарного аргентинца берегли с тех пор, как стало ясно, что чемпионство от «Барселоны» не уплывёт. В апреле «блауграна» провела 8 матчей, и Лео Месси не было в стартовом составе в 4-х из них. У Лионеля давно так не провисала статистика – раньше подобные провалы бывали только из-за травм. Сейчас же, очевидно, Вальверде просто приберёг звезду на решающие матчи.
Одну английскую команду (в прошлом раунд «Барса» встречалась с «МЮ») Месси раскусил без проблем – своим дублем в домашней игре он решил все вопросы в этой паре. Но у Сульшера не было ван Дейка. Если и есть в мире человек, способный помешать Месси, - это он.
Лучший английский защитник, кстати, уже играл на «Камп Ноу». В 2013, когда голландец ещё выступал за шотландский «Селтик», он приезжал в Каталонию со своей тогдашней командой и проиграл 1:6.
Но теперь другой и ван Дейк, и его партнёры. Так что на этот раз шансов у него будет наверняка больше.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Global Look Press
У кого комфортнее условия?
«Блауграна» в предыдущей игре против «Леванте» оформила победу в Примере. Это было неизбежно, учитывая, какой отрыв имели каталонцы последние недели в испанском чемпионате. Вообще, очевидно беречь силы на Лигу Чемпионов «Барселона» начала ещё после стратегической победы над преследующим «Атлетико». Но официальное подтверждение успеха раскрепостило команду окончательно – теперь уже наверняка можно думать только о еврокубках.
«Барса» и «Бавария» - чемпионы, «ПСЖ» опять в неудачниках
О такой степени комфорта «Ливерпуль» может только мечтать. Скаузеры грызутся в чемпионате с «Манчестером» и не имеют права терять очки. Но всё выглядит так, будто «золото» АПЛ «красные» снова упустят – команда Клоппа разбазарила ранней весной своё преимущество и теперь зависит от соперника: если «Сити» не оступится, чемпионом «Ливерпулю» не стать никак.
А команда Пепа сейчас в большом порядке.
Такая ситуация наверняка довлеет и рассеивает внимание. С одной стороны, сконцентрированной «Барсе» куда легче. С другой – не выпала ли команда Вальверде из боевого ритма, пока чинно доигрывала в Ла Лиге? Например, во вчерашнем полуфинале прочнее расклеившегося в лиге «Тоттенхэма» оказался «Аякс», который вовсю рубится с «ПСВ» в Эредвизи.
Бывшие скаузеры
Нынешние звезды каталонцев Суарсес и Коутиньо стали большими игроками именно в «Ливерпуле». Уругвайский форвард переехал в «Барсу» ещё в 2014-м, бразилец – через три года. Так что для них этот полуфинал будет особенной мотивацией. Суарес по этому поводу успел довольно сурово высказаться:
- Буду ли отмечать гол, если забью «Ливерпулю»? Я благодарен за все, что дал мне этот клуб. Но вы меня знаете. Как только я выйду на поле, то ни о какой дружбе, товарищах и мыслях о приятных моментах не будет и речи. Я буду с огромным чувством гордости защищать цвета «Барселоны», - сказал Суарес.
Очевидно, что пощады «красным» от своей прежней звезды ждать не стоит. Правда, для Суареса последние туры получились очень насыщенными. В отличие от главной звезды команды Месси, который много отдыхал, Суарсес пахал без перерывов.
Непривычная ситуация
Впрочем, нужна ли игрокам «блауграны» дополнительная мотивация вообще? Если на то пошло, в настоящий момент «Ливерпуль» выступает в Лиге Чемпионов даже успешнее. Для банды Клоппа (если они пройдут «Барсу») эту будет второй финал за два сезона, а вот каталонцы давно не пробивались дальше четвертьфинала.
В прошлом году попалась обескураживающая «Рома», которая выжила в перестрелке благодаря правилу гостевого мяча. Ещё за год до этого – в кои-то веки хорошо себя показавший против сильного противника «Ювентус». А ещё раньше – строптивый «Атлетико».
За последние шесть лет тенденция следующая – либо «Барселона» не проходит дальше четвертьфинала (так было в подавляющем большинстве случаев), либо выигрывает Лигу Чемпионов (так было однажды – в 2015).
И на этом моменте «Ливерпулю» должно было стать тревожно.
Отдохнувший Месси против ван Дейка, который уже играл на «Камп Ноу»
Легендарного аргентинца берегли с тех пор, как стало ясно, что чемпионство от «Барселоны» не уплывёт. В апреле «блауграна» провела 8 матчей, и Лео Месси не было в стартовом составе в 4-х из них. У Лионеля давно так не провисала статистика – раньше подобные провалы бывали только из-за травм. Сейчас же, очевидно, Вальверде просто приберёг звезду на решающие матчи.
Одну английскую команду (в прошлом раунд «Барса» встречалась с «МЮ») Месси раскусил без проблем – своим дублем в домашней игре он решил все вопросы в этой паре. Но у Сульшера не было ван Дейка. Если и есть в мире человек, способный помешать Месси, - это он.
Лучший английский защитник, кстати, уже играл на «Камп Ноу». В 2013, когда голландец ещё выступал за шотландский «Селтик», он приезжал в Каталонию со своей тогдашней командой и проиграл 1:6.
Но теперь другой и ван Дейк, и его партнёры. Так что на этот раз шансов у него будет наверняка больше.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Global Look Press
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