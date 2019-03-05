"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Ливерпуль"

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Новости партнеров

"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Ливерпуль"

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" одержала победу над "Ливерпулем".

Лига чемпионов

1/2 финала

"Барселона" – "Ливерпуль" 3:0

Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Аленья, 90+3), Бускетс, Видаль, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес (Дембеле, 90+3).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24), Милнер (Ориги, 85), Вейналдум (Фирмино, 79), Мане, Салах.

Предупреждения: Лангле, 39, Суарес, 81, Фабиньо, 81, Альба, 86.
Теги: Барселона Ливерпуль
Вчера, 23:58
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(5)
#17  sanyapytilin   (Сегодня, 00:52)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Обоссакол, я пропустил что-то? Или Роналдо вдруг стал чемпионом мира?


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#16  Mayorov   (Сегодня, 00:52)
  • 0
  •  (0)

Дорогое дерево
Трансфер Дембеле стал вторым по стоимости в истории футбола 222 миллиона евро. Дороже стоил только Неймар (105 мил евро).
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#15  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 00:47)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Замечу интересный момент: Суарес забил суперголище! Согласитесь, на такое способны только суперигроки, которым отдают суперпасище другие суперигроки, и задумать такое могли лишь партнёры по суперкоманде! НО:
Если б не Суарес, счёт после первого тайма мог бы быть не 1:0, а, например, 3 или 4:0. На напрашивающийся вопрос: "Почему?" отвечу: Суарес своим откровенным СТОЯНИЕМ в офсайде сорвал - как я насчитал (только в 1-м тайме!) ПЯТЬ атак. "Барса" перехватывает в зародыше начинающуюся атаку, перед неготовыми к этому защитниками "Ливера" готовы набежать в свободную зону в разных моментах от 2-х до 5-ти атакующих игроков каталонского клуба, но эта кусачая тварь СТОИТ и грызёт семечки иногда в 3-х, иногда в 5-ти метровом офсайде и даже не делает движение в сторону своих ворот, чтоб офсайд можно было бы считать пассивным. В результате отобравший мяч игрок остаётся в дурацком положении: вперёд играть нельзя, т.к. сразу будет свисток и потеря мяча; назад отдавать нельзя тем более: партнёры по команде уже ломятся вперёд, переключившись на атакующие действия, и можно получить банальный обрез с молниеносной контратакой - бегать и забивать у "Ливера" есть кому!
Будь я ГТ "Барсы", я его после первого тайма бы заменил.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#14  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 00:47)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Пока ваш «Великий Месси» не вытащит свою сборную (звездную) в чемпионы мира - он уступает Кристине, которая это сделала. Причём Португальцы по именам слабее были.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#13  sanyapytilin   (Сегодня, 00:47)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Месси чёртов гений


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#12  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 00:40)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 91800bsp
Кто расскажет про величие Роналду? Напыщенная девочка. Супер-игрок,но не великий. Месси!

Кристина и за Юве много забивает, а это итальянский чемпионат ;)
Почему Месси за Сборную так не блещет? Я хотел бы посмотреть на Месси в другом клубе и с другими партнерами. У Барсы вся игра на него заточена уже много лет.
Для меня, до Диего Армандо М. ему далеко.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#11  RenarTickle  Москва (Сегодня, 00:35)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
91800bsp,
Роналду - человек благородства. Месси с ним и рядом не валялся. Взять хотя бы историю о том, как Криштиану попал в профессиональный футбол. И того же Месси, который плюётся в игроков, или Суарес, который их кусает. Нелюди...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#10  Анри   (Сегодня, 00:30)
  • -1
  •  (3)

при этом Ливер был очень хорош
Регистрация: 15.01.2019 [жалоба]
#9  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 00:28)
  • +2
  •  (4)
online

Кто расскажет про величие Роналду? Напыщенная девочка. Супер-игрок,но не великий. Месси!
КриРО затащил Ювентус,но не в финал ЛЧ


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#8  zenit4ik  санкт петербург (Сегодня, 00:28)
  • 0
  •  (2)
online

как в старые добрые времена, барса и аякс будут в финале)


--------------------
АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
#7  лад  USSR (Сегодня, 00:20)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Болельщики Ливерпуля наверное в шоке от результата. Жду финала: Барселона - Аякс.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#6  miktar   (Сегодня, 00:16)
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Daniel Amokachi
Месси

!!!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#5  Apant1   (Сегодня, 00:08)
  • +2
  •  (4)

Два года этот матч ждал и угадал счёт)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#4  Daniel Amokachi   (Сегодня, 00:07)
  • +2
  •  (4)

Месси
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Бог Футбола уложил на лопатки Ливерпуль


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  miktar   (Сегодня, 00:05)
  • -4
  •  (8)
online

Здесь мужики играют , а не Салахи.

у Месси и плаксы ровно по 600 голов на клубном уровне.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 00:00)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Месси и Суарес, что тут скажешь - в пол ноги в атаке забить 3 гола... Ливер кроме движения как-то не впечатлил, особенно Салах
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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