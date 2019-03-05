Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|...
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Роман Березовский: не понимаю, во что играет "Спартак". Думаю, "Урал" победит со счетом 1:0 (1)
Вчера, 20:45
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"Порту": "Касильяс находится в стабильном состоянии (1)
Вчера, 20:08
Сергей Семак: мы еще ничего не решили, ничего не добились (1)
Сергей Семак: мы еще ничего не решили, ничего не добились (1)
Вчера, 19:36
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Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность
«Барселона» уверенно расправилась с «Ливерпулем» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Теперь англичанам понадобится чудо, чтобы вернуться в игру. Лионель Месси оформил дубль, ещё один мяч на свой счёт записал Луис Суарес. Похоже, что эту «Барселону» уже не остановит никто. Rusfootball.info – о крушениях мечты мерсисайдцев на «Камп Ноу».
«Барселона» в последние годы в Лиге чемпионов не добивалась крупных успехов. В эпоху лигочемпионских триумфов «Реала» каталонцы явно выпали из игры, но теперь находятся уже в шаге от европейской короны. Испытание «Ливерпулем» казалось главным барьером на пути к очередному титулу. Но в решающий момент «красные» явно сплоховали, упустив множество шансов. «Барселона» в своём прагматичном стиле наказала соперника за оплошности.
Сюрприз для «Барсы»
Юрген Клопп явно попытался удивить соперника в дебюте встречи. Гости после стартового свистка действовали агрессивно, устроив подобие штурма чужой штрафной. Пока «Барселона» медленно вкатывалась в игру, «Ливерпуль» был лучше и интереснее. За первые 20 минут гости сделали 49 передач в финальную треть поля, у «Барселоны» таких пасов было лишь 18. Периодически действия каталонцев напоминали игру на отбой. За это время они сделали 10 выносов!
Видимо, футболисты «Барселоны» были не слишком готовы к такой активности соперника. Каталонцы долго не включали повышенные скорости, а «Ливерпуль» бесполезно тратил перспективные подходы к чужой штрафной. В эти минуты настоящим лидером в составе гостей был Мохамед Салах. Именно через египтянина «Ливерпуль» строил свою игру, а Мо явно нравилась эта роль. Салах в итоге сделал больше всех обводок (7) в составе своей команды. А по этому показателю на поле его лишь превзошёл король Лео (9).
Вообще, «Барселона» сыграла довольно консервативно, отдав инициативу сопернику. Каталонцы не стремились раскрываться, предпочитая не выдёргиваться в слишком высокий прессинг. «Ливерпуль» был намного смелее соперника, о чём свидетельствуют средние позиции игроков.
Пропущенный мяч явно остудил пыл игроков «Ливерпуля». С 26-й и по 45-ю минуту они сделали 41 передачу в финальную треть поля, у соперника таких пасов было уже 30, игра более-менее выровнялась. Тем не менее, «Ливерпуль» всё равно превосходил «Барселону», но продолжал относиться не слишком бережно к своим моментам.
Месси оставил «Ливерпуль» без шансов
Развязка наступила во втором тайме. Понятно, что «Ливерпуль» счёт не устраивал, англичане не могли чувствовать себя комфортно на «Энфилде», не забив в гостях. В этом случае любой гол соперника в ответном матче шёл бы уже за два. Постепенно «красным» приходилось раскрываться, а «Барселона» ждала свой шанс. При этом хозяевам удалось выдержать бурю. С 45-ю по 75-ю минуты «Ливерпуль» должен был забивать минимум дважды.
Лучший шанс упустил Джеймс Милнер, который бил примерно с 13 метров без сопротивления, но выстрелил прямо в руки Марку-Андре Тер-Штегену. Вообще, голкипер «Барселоны» явно стал одним из творцов успеха. В нынешнем сезоне немецкий вратарь просто великолепен, пожалуй, именно его можно назвать самым недооценённым голкипером в Европе. На фоне яркой игры в атаке как-то забывается, как часто Тер-Штеген спасает свою команду.
А дальше уже включился Месси, который в итоге и довёл дело до разгрома. Сперва Лео повезло в эпизоде со вторым мячом, когда он добивал его в пустые ворота. А затем аргентинец ещё и сотворил очередной шедевр, отправив мяч в самую девятку.
В то же время Месси раздал множество потрясающих передач и должен был записать на свой счёт ещё пару ассистов. Идеальные моменты запороли Артуро Видаль и Усман Дембеле, которые и вовсе могли довести счёт до неприличного.
Предсказуемый сценарий
«Ливерпуль» мог добиться хорошего результата в гостях, но англичане допустили слишком много ошибок, чтобы претендовать на что-то большее. Нет, «Ливерпуль» не провалился, выглядел агрессивно и ярко, но «Барселона» наказывает за расточительность. В нынешнем сезоне в этом уже могли убедиться футболисты «Лиона» и «Манчестер Юнайтед», которые тоже отрезками создавали сопернику проблемы.
В то же время матч получился в определённой степени предсказуемым. Уж слишком часто в нынешнем сезоне «Барселона» идёт этой дорогой: позволяет сопернику доминировать на поле (пусть и отчасти иллюзорно), а затем с помощью двух – трёх атак лишает оппонента каких-либо шансов на результат. Шанс «Ливерпуля» заключался в качественной игре в атаке, но у гостей так и не хватило выдержки. Уже при счёте 0:3 гости должны были забивать, но Салах в итоге попал лишь в штангу. «Барса» забивала из более сложных позиций, поэтому и заслуженно победила.
Вряд ли у «Ливерпуля» теперь будут реальные шансы на выход в финал. Скорее всего, «Барселона» забьёт и на «Энфилде», после чего всё станет ясно. «Ливерпуль» после столь великолепного сезона вновь приближается к фиаско в плане результатов: мерсисайдцы, похоже, снова останутся без титулов.
Лига чемпионов
1/2 финала
"Барселона" – "Ливерпуль" 3:0
Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Аленья, 90+3), Бускетс, Видаль, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес (Дембеле, 90+3).
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24), Милнер (Ориги, 85), Вейналдум (Фирмино, 79), Мане, Салах.
Предупреждения: Лангле, 39, Суарес, 81, Фабиньо, 81, Альба, 86.
Фото - WhoScored, Marca, Goal.com, Mundo Deportivo
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
«Барселона» в последние годы в Лиге чемпионов не добивалась крупных успехов. В эпоху лигочемпионских триумфов «Реала» каталонцы явно выпали из игры, но теперь находятся уже в шаге от европейской короны. Испытание «Ливерпулем» казалось главным барьером на пути к очередному титулу. Но в решающий момент «красные» явно сплоховали, упустив множество шансов. «Барселона» в своём прагматичном стиле наказала соперника за оплошности.
Сюрприз для «Барсы»
Юрген Клопп явно попытался удивить соперника в дебюте встречи. Гости после стартового свистка действовали агрессивно, устроив подобие штурма чужой штрафной. Пока «Барселона» медленно вкатывалась в игру, «Ливерпуль» был лучше и интереснее. За первые 20 минут гости сделали 49 передач в финальную треть поля, у «Барселоны» таких пасов было лишь 18. Периодически действия каталонцев напоминали игру на отбой. За это время они сделали 10 выносов!
Видимо, футболисты «Барселоны» были не слишком готовы к такой активности соперника. Каталонцы долго не включали повышенные скорости, а «Ливерпуль» бесполезно тратил перспективные подходы к чужой штрафной. В эти минуты настоящим лидером в составе гостей был Мохамед Салах. Именно через египтянина «Ливерпуль» строил свою игру, а Мо явно нравилась эта роль. Салах в итоге сделал больше всех обводок (7) в составе своей команды. А по этому показателю на поле его лишь превзошёл король Лео (9).
GOAL! Barcelona 3-0 Liverpool. What a free-kick from Messi! #BARLIV #UCL pic.twitter.com/LrVpzkZuUk— Goal (@goal) May 1, 2019
Вообще, «Барселона» сыграла довольно консервативно, отдав инициативу сопернику. Каталонцы не стремились раскрываться, предпочитая не выдёргиваться в слишком высокий прессинг. «Ливерпуль» был намного смелее соперника, о чём свидетельствуют средние позиции игроков.
Усреднённые позиции игроков, оранжевые - "Барса", синие - "Ливерпуль"
Пропущенный мяч явно остудил пыл игроков «Ливерпуля». С 26-й и по 45-ю минуту они сделали 41 передачу в финальную треть поля, у соперника таких пасов было уже 30, игра более-менее выровнялась. Тем не менее, «Ливерпуль» всё равно превосходил «Барселону», но продолжал относиться не слишком бережно к своим моментам.
Месси оставил «Ливерпуль» без шансов
Развязка наступила во втором тайме. Понятно, что «Ливерпуль» счёт не устраивал, англичане не могли чувствовать себя комфортно на «Энфилде», не забив в гостях. В этом случае любой гол соперника в ответном матче шёл бы уже за два. Постепенно «красным» приходилось раскрываться, а «Барселона» ждала свой шанс. При этом хозяевам удалось выдержать бурю. С 45-ю по 75-ю минуты «Ливерпуль» должен был забивать минимум дважды.
Machine wash warm. Tumble dry low. pic.twitter.com/R7TQ1pl9jw— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
Лучший шанс упустил Джеймс Милнер, который бил примерно с 13 метров без сопротивления, но выстрелил прямо в руки Марку-Андре Тер-Штегену. Вообще, голкипер «Барселоны» явно стал одним из творцов успеха. В нынешнем сезоне немецкий вратарь просто великолепен, пожалуй, именно его можно назвать самым недооценённым голкипером в Европе. На фоне яркой игры в атаке как-то забывается, как часто Тер-Штеген спасает свою команду.
Все удары в этом матче, оранжевые - "Барса", синие - "Ливерпуль"
А дальше уже включился Месси, который в итоге и довёл дело до разгрома. Сперва Лео повезло в эпизоде со вторым мячом, когда он добивал его в пустые ворота. А затем аргентинец ещё и сотворил очередной шедевр, отправив мяч в самую девятку.
Тепловая карта Месси
В то же время Месси раздал множество потрясающих передач и должен был записать на свой счёт ещё пару ассистов. Идеальные моменты запороли Артуро Видаль и Усман Дембеле, которые и вовсе могли довести счёт до неприличного.
Предсказуемый сценарий
«Ливерпуль» мог добиться хорошего результата в гостях, но англичане допустили слишком много ошибок, чтобы претендовать на что-то большее. Нет, «Ливерпуль» не провалился, выглядел агрессивно и ярко, но «Барселона» наказывает за расточительность. В нынешнем сезоне в этом уже могли убедиться футболисты «Лиона» и «Манчестер Юнайтед», которые тоже отрезками создавали сопернику проблемы.
В то же время матч получился в определённой степени предсказуемым. Уж слишком часто в нынешнем сезоне «Барселона» идёт этой дорогой: позволяет сопернику доминировать на поле (пусть и отчасти иллюзорно), а затем с помощью двух – трёх атак лишает оппонента каких-либо шансов на результат. Шанс «Ливерпуля» заключался в качественной игре в атаке, но у гостей так и не хватило выдержки. Уже при счёте 0:3 гости должны были забивать, но Салах в итоге попал лишь в штангу. «Барса» забивала из более сложных позиций, поэтому и заслуженно победила.
Вряд ли у «Ливерпуля» теперь будут реальные шансы на выход в финал. Скорее всего, «Барселона» забьёт и на «Энфилде», после чего всё станет ясно. «Ливерпуль» после столь великолепного сезона вновь приближается к фиаско в плане результатов: мерсисайдцы, похоже, снова останутся без титулов.
Лига чемпионов
1/2 финала
"Барселона" – "Ливерпуль" 3:0
Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Аленья, 90+3), Бускетс, Видаль, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес (Дембеле, 90+3).
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24), Милнер (Ориги, 85), Вейналдум (Фирмино, 79), Мане, Салах.
Предупреждения: Лангле, 39, Суарес, 81, Фабиньо, 81, Альба, 86.
Фото - WhoScored, Marca, Goal.com, Mundo Deportivo
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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