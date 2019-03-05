Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность

Усреднённые позиции игроков, оранжевые - "Барса", синие - "Ливерпуль"

Machine wash warm. Tumble dry low. pic.twitter.com/R7TQ1pl9jw — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019

Все удары в этом матче, оранжевые - "Барса", синие - "Ливерпуль"

Тепловая карта Месси

«Барселона» уверенно расправилась с «Ливерпулем» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Теперь англичанам понадобится чудо, чтобы вернуться в игру. Лионель Месси оформил дубль, ещё один мяч на свой счёт записал Луис Суарес. Похоже, что эту «Барселону» уже не остановит никто.– о крушениях мечты мерсисайдцев на «Камп Ноу».«Барселона» в последние годы в Лиге чемпионов не добивалась крупных успехов. В эпоху лигочемпионских триумфов «Реала» каталонцы явно выпали из игры, но теперь находятся уже в шаге от европейской короны. Испытание «Ливерпулем» казалось главным барьером на пути к очередному титулу. Но в решающий момент «красные» явно сплоховали, упустив множество шансов. «Барселона» в своём прагматичном стиле наказала соперника за оплошности.Юрген Клопп явно попытался удивить соперника в дебюте встречи. Гости после стартового свистка действовали агрессивно, устроив подобие штурма чужой штрафной. Пока «Барселона» медленно вкатывалась в игру, «Ливерпуль» был лучше и интереснее. За первые 20 минут гости сделали 49 передач в финальную треть поля, у «Барселоны» таких пасов было лишь 18. Периодически действия каталонцев напоминали игру на отбой. За это время они сделали 10 выносов!Видимо, футболисты «Барселоны» были не слишком готовы к такой активности соперника. Каталонцы долго не включали повышенные скорости, а «Ливерпуль» бесполезно тратил перспективные подходы к чужой штрафной. В эти минуты настоящим лидером в составе гостей был Мохамед Салах. Именно через египтянина «Ливерпуль» строил свою игру, а Мо явно нравилась эта роль. Салах в итоге сделал больше всех обводок (7) в составе своей команды. А по этому показателю на поле его лишь превзошёл король Лео (9).Вообще, «Барселона» сыграла довольно консервативно, отдав инициативу сопернику. Каталонцы не стремились раскрываться, предпочитая не выдёргиваться в слишком высокий прессинг. «Ливерпуль» был намного смелее соперника, о чём свидетельствуют средние позиции игроков.Пропущенный мяч явно остудил пыл игроков «Ливерпуля». С 26-й и по 45-ю минуту они сделали 41 передачу в финальную треть поля, у соперника таких пасов было уже 30, игра более-менее выровнялась. Тем не менее, «Ливерпуль» всё равно превосходил «Барселону», но продолжал относиться не слишком бережно к своим моментам.Развязка наступила во втором тайме. Понятно, что «Ливерпуль» счёт не устраивал, англичане не могли чувствовать себя комфортно на «Энфилде», не забив в гостях. В этом случае любой гол соперника в ответном матче шёл бы уже за два. Постепенно «красным» приходилось раскрываться, а «Барселона» ждала свой шанс. При этом хозяевам удалось выдержать бурю. С 45-ю по 75-ю минуты «Ливерпуль» должен был забивать минимум дважды.Лучший шанс упустил Джеймс Милнер, который бил примерно с 13 метров без сопротивления, но выстрелил прямо в руки Марку-Андре Тер-Штегену. Вообще, голкипер «Барселоны» явно стал одним из творцов успеха. В нынешнем сезоне немецкий вратарь просто великолепен, пожалуй, именно его можно назвать самым недооценённым голкипером в Европе. На фоне яркой игры в атаке как-то забывается, как часто Тер-Штеген спасает свою команду.А дальше уже включился Месси, который в итоге и довёл дело до разгрома. Сперва Лео повезло в эпизоде со вторым мячом, когда он добивал его в пустые ворота. А затем аргентинец ещё и сотворил очередной шедевр, отправив мяч в самую девятку.В то же время Месси раздал множество потрясающих передач и должен был записать на свой счёт ещё пару ассистов. Идеальные моменты запороли Артуро Видаль и Усман Дембеле, которые и вовсе могли довести счёт до неприличного.«Ливерпуль» мог добиться хорошего результата в гостях, но англичане допустили слишком много ошибок, чтобы претендовать на что-то большее. Нет, «Ливерпуль» не провалился, выглядел агрессивно и ярко, но «Барселона» наказывает за расточительность. В нынешнем сезоне в этом уже могли убедиться футболисты «Лиона» и «Манчестер Юнайтед», которые тоже отрезками создавали сопернику проблемы.В то же время матч получился в определённой степени предсказуемым. Уж слишком часто в нынешнем сезоне «Барселона» идёт этой дорогой: позволяет сопернику доминировать на поле (пусть и отчасти иллюзорно), а затем с помощью двух – трёх атак лишает оппонента каких-либо шансов на результат. Шанс «Ливерпуля» заключался в качественной игре в атаке, но у гостей так и не хватило выдержки. Уже при счёте 0:3 гости должны были забивать, но Салах в итоге попал лишь в штангу. «Барса» забивала из более сложных позиций, поэтому и заслуженно победила.Вряд ли у «Ливерпуля» теперь будут реальные шансы на выход в финал. Скорее всего, «Барселона» забьёт и на «Энфилде», после чего всё станет ясно. «Ливерпуль» после столь великолепного сезона вновь приближается к фиаско в плане результатов: мерсисайдцы, похоже, снова останутся без титулов.Суарес, 26, Месси, 75, 82.тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Аленья, 90+3), Бускетс, Видаль, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес (Дембеле, 90+3).Алиссон, ван Дейк, Матип, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24), Милнер (Ориги, 85), Вейналдум (Фирмино, 79), Мане, Салах.Предупреждения: Лангле, 39, Суарес, 81, Фабиньо, 81, Альба, 86.