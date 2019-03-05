Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров
Месси - лучший игрок сезона в Европе?
Месси - лучший игрок сезона в Европе?



 

Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность

«Барселона» уверенно расправилась с «Ливерпулем» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Теперь англичанам понадобится чудо, чтобы вернуться в игру. Лионель Месси оформил дубль, ещё один мяч на свой счёт записал Луис Суарес. Похоже, что эту «Барселону» уже не остановит никто. Rusfootball.info – о крушениях мечты мерсисайдцев на «Камп Ноу».

Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность


«Барселона» в последние годы в Лиге чемпионов не добивалась крупных успехов. В эпоху лигочемпионских триумфов «Реала» каталонцы явно выпали из игры, но теперь находятся уже в шаге от европейской короны. Испытание «Ливерпулем» казалось главным барьером на пути к очередному титулу. Но в решающий момент «красные» явно сплоховали, упустив множество шансов. «Барселона» в своём прагматичном стиле наказала соперника за оплошности.

Сюрприз для «Барсы»

Юрген Клопп явно попытался удивить соперника в дебюте встречи. Гости после стартового свистка действовали агрессивно, устроив подобие штурма чужой штрафной. Пока «Барселона» медленно вкатывалась в игру, «Ливерпуль» был лучше и интереснее. За первые 20 минут гости сделали 49 передач в финальную треть поля, у «Барселоны» таких пасов было лишь 18. Периодически действия каталонцев напоминали игру на отбой. За это время они сделали 10 выносов!

Видимо, футболисты «Барселоны» были не слишком готовы к такой активности соперника. Каталонцы долго не включали повышенные скорости, а «Ливерпуль» бесполезно тратил перспективные подходы к чужой штрафной. В эти минуты настоящим лидером в составе гостей был Мохамед Салах. Именно через египтянина «Ливерпуль» строил свою игру, а Мо явно нравилась эта роль. Салах в итоге сделал больше всех обводок (7) в составе своей команды. А по этому показателю на поле его лишь превзошёл король Лео (9).



Вообще, «Барселона» сыграла довольно консервативно, отдав инициативу сопернику. Каталонцы не стремились раскрываться, предпочитая не выдёргиваться в слишком высокий прессинг. «Ливерпуль» был намного смелее соперника, о чём свидетельствуют средние позиции игроков.


Усреднённые позиции игроков, оранжевые - "Барса", синие - "Ливерпуль"


Пропущенный мяч явно остудил пыл игроков «Ливерпуля». С 26-й и по 45-ю минуту они сделали 41 передачу в финальную треть поля, у соперника таких пасов было уже 30, игра более-менее выровнялась. Тем не менее, «Ливерпуль» всё равно превосходил «Барселону», но продолжал относиться не слишком бережно к своим моментам.

Месси оставил «Ливерпуль» без шансов

Развязка наступила во втором тайме. Понятно, что «Ливерпуль» счёт не устраивал, англичане не могли чувствовать себя комфортно на «Энфилде», не забив в гостях. В этом случае любой гол соперника в ответном матче шёл бы уже за два. Постепенно «красным» приходилось раскрываться, а «Барселона» ждала свой шанс. При этом хозяевам удалось выдержать бурю. С 45-ю по 75-ю минуты «Ливерпуль» должен был забивать минимум дважды.



Лучший шанс упустил Джеймс Милнер, который бил примерно с 13 метров без сопротивления, но выстрелил прямо в руки Марку-Андре Тер-Штегену. Вообще, голкипер «Барселоны» явно стал одним из творцов успеха. В нынешнем сезоне немецкий вратарь просто великолепен, пожалуй, именно его можно назвать самым недооценённым голкипером в Европе. На фоне яркой игры в атаке как-то забывается, как часто Тер-Штеген спасает свою команду.


Все удары в этом матче, оранжевые - "Барса", синие - "Ливерпуль"


А дальше уже включился Месси, который в итоге и довёл дело до разгрома. Сперва Лео повезло в эпизоде со вторым мячом, когда он добивал его в пустые ворота. А затем аргентинец ещё и сотворил очередной шедевр, отправив мяч в самую девятку.


Тепловая карта Месси


В то же время Месси раздал множество потрясающих передач и должен был записать на свой счёт ещё пару ассистов. Идеальные моменты запороли Артуро Видаль и Усман Дембеле, которые и вовсе могли довести счёт до неприличного.

Предсказуемый сценарий

«Ливерпуль» мог добиться хорошего результата в гостях, но англичане допустили слишком много ошибок, чтобы претендовать на что-то большее. Нет, «Ливерпуль» не провалился, выглядел агрессивно и ярко, но «Барселона» наказывает за расточительность. В нынешнем сезоне в этом уже могли убедиться футболисты «Лиона» и «Манчестер Юнайтед», которые тоже отрезками создавали сопернику проблемы.

В то же время матч получился в определённой степени предсказуемым. Уж слишком часто в нынешнем сезоне «Барселона» идёт этой дорогой: позволяет сопернику доминировать на поле (пусть и отчасти иллюзорно), а затем с помощью двух – трёх атак лишает оппонента каких-либо шансов на результат. Шанс «Ливерпуля» заключался в качественной игре в атаке, но у гостей так и не хватило выдержки. Уже при счёте 0:3 гости должны были забивать, но Салах в итоге попал лишь в штангу. «Барса» забивала из более сложных позиций, поэтому и заслуженно победила.

Вряд ли у «Ливерпуля» теперь будут реальные шансы на выход в финал. Скорее всего, «Барселона» забьёт и на «Энфилде», после чего всё станет ясно. «Ливерпуль» после столь великолепного сезона вновь приближается к фиаско в плане результатов: мерсисайдцы, похоже, снова останутся без титулов.

Лига чемпионов

1/2 финала

"Барселона" – "Ливерпуль" 3:0

Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто (Аленья, 90+3), Бускетс, Видаль, Ракитич, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес (Дембеле, 90+3).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24), Милнер (Ориги, 85), Вейналдум (Фирмино, 79), Мане, Салах.

Предупреждения: Лангле, 39, Суарес, 81, Фабиньо, 81, Альба, 86.

Фото - WhoScored, Marca, Goal.com, Mundo Deportivo

Антон Мозговой, Rusfootball.info.
Теги: Барселона Ливерпуль Месси
Сегодня, 00:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
#3  miktar   (Сегодня, 01:04)
  • 0
  •  (0)
online

Месси - это да. Из ничего гол сделает. И из всего сделает.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#2  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:03)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да днище он
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#1  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 01:02)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Месси-2 : Саллах-0
ЧТД. (точка)
Даже наши «пешеходы- миллионеры» на ЧМ этого бородатого «съели».
Салах, Салах... или НАХ!))))))) Ни чем не отличается от обычных звёзд футбола. Но есть Месси и Кристина. И походу ещё долго будут в свои 30-ть
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама