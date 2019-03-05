Гари Линекер - об игре Месси: вау! Просто вау. Маленький гений бросает вызов логике

WOW! Just Wow. Messi scores his 600th goal for @FCBarcelona with as good a freekick as you’ll ever see. The little genius defies logic.?? — Gary Lineker (@GaryLineker) May 1, 2019

Экс-нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер после матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ливерпуль" (3:0) выразил восхищение Лионелем Месси."Вау! Просто вау. Месси забил свой 600-й гол за "Барселону" со штрафного, какой вы когда-либо еще увидите. Маленький гений бросает вызов логике", - написал Линекер.