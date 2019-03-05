Сеск Фабрегас - о Месси: не говорите, что был кто-то лучше него

Es imposible que alguien me diga que ha habido alguien mejor que el. — Cesc F?bregas Soler (@cesc4official) May 1, 2019

Хавбек "Монако" Сеск Фабрегас после матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ливерпуль" (3:0) отметил высокий уровень игры Лионеля Месси."Не говорите мне, что кто-то был лучше него", - написал Фабрегас в Твиттере.